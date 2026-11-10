Ciro Caliendo e Luciano Feo nel Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici: prestigioso incarico per i docenti dell’Università di Salerno

I professori Ciro Caliendo e Luciano Feo, entrambi docenti afferenti al Dipartimento di Ingegneria Civile (DICIV) dell’Università degli Studi di Salerno, sono stati nominati componenti effettivi del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. La designazione è giunta direttamente tramite decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, segnando un importante traguardo sia per il percorso accademico dei due esperti, sia per la rilevanza istituzionale dell’Ateneo salernitano nel panorama nazionale.

Il ruolo strategico del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici

L’organismo rappresenta la massima istanza tecnica consultiva dello Stato nell’ambito delle opere pubbliche, dello sviluppo infrastrutturale e della gestione del territorio. Caratterizzato da una piena autonomia funzionale, organizzativa e tecnico-scientifica, il Consiglio opera in posizione di assoluta indipendenza di giudizio e di valutazione. Il suo operato si rivela determinante nell’analisi dei grandi progetti infrastrutturali italiani e nella strutturazione degli indirizzi tecnici che guidano l’intero settore edile.

Le mansioni primarie dell’organo comprendono la formulazione di pareri sui progetti di rilevanza nazionale, la stesura e l’aggiornamento costante delle norme tecniche per le costruzioni, il sostegno alla sicurezza e alla qualità delle opere. A queste si aggiungono la qualificazione, la certificazione e la verifica dei materiali e dei prodotti da costruzione, attività coordinate mediante il Servizio Tecnico Centrale.

Il valore della nomina per la ricerca e le istituzioni

La presenza di Caliendo e Feo all’interno dell’assise ministeriale costituisce una diretta attestazione del valore scientifico, didattico e professionale sviluppato nel corso degli anni dai due docenti nell’ambito dell’ingegneria civile. L’ingresso dei professoriUniSA conferma inoltre la centralità dell’Università di Salerno nelle sedi decisionali e tecnico-scientifiche della Repubblica.

Il conferimento di tali incarichi salda ulteriormente l’alleanza tra la rete universitaria e i vertici dello Stato, evidenziando il valore strategico che l’analisi scientifica e l’innovazione della ricerca apportano per affrontare le sfide centrali dell’edilizia moderna: la sicurezza strutturale, la resilienza delle infrastrutture, la transizione ecologica e la qualità complessiva dei lavori pubblici.