Salerno, 5 milioni per nuovi alloggi Erp: via libera al progetto

La Giunta Comunale di Salerno, guidata dal sindaco Vincenzo De Luca, ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica relativo all’intervento di sostituzione edilizia e di realizzazione di edilizia residenziale pubblica in via Picarielli.
L’operazione, finalizzata alla trasformazione dell’edificio adiacente alla sede dell’Anagrafe comunale di via Picarielli in nuove abitazioni popolari, potrà contare su un finanziamento complessivo di 5 milioni di euro erogati dalla Regione Campania. L’Ente municipale è stato infatti ufficialmente ammesso al beneficio economico regionale.
Nuove case popolari in via Picarielli: i dettagli dell’intervento
L’avviso pubblico promosso dalla Regione Campania, a cui il Comune di Salerno ha aderito, nasce con l’obiettivo di incrementare l’offerta di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) attraverso il recupero e la rigenerazione del patrimonio immobiliare pubblico già esistente.
I criteri regionali per il recupero del patrimonio immobiliare
Nello specifico, il bando regionale sostiene la riqualificazione di immobili comunali degradati, dismessi, in disuso, sfitti o abbandonati, oltre ai beni confiscati alla criminalità organizzata. Si tratta di strutture prive di vincoli storici, artistici o archeologici, libere da persone, cose o vincoli pregiudizievoli.
I parametri stabiliti dal programma prevedono la realizzazione di almeno 8 nuovi alloggi ERP nei Comuni fino a 40.000 abitanti e di almeno 16 nuovi alloggi nei Comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti. L’avviso finanzia interventi finalizzati all’incremento dell’offerta di alloggi ERP anche attraverso il frazionamento e ridimensionamento di alloggi medio-grandi, con un incremento di almeno il 20% del numero degli alloggi.