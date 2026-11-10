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Sapri, punto nascita a rischio chiusura: ultimatum al presidente Fico

A pochi giorni dalla chiusura del punto nascita dell'ospedale di Sapri, il territorio lancia un ultimatum alla Regione Campania: "Pronti a tutto".

Di:
Maria Emilia Cobucci
Sapri, punto nascita a rischio chiusura: ultimatum al presidente Fico
3 min di letturaAggiornato il

Il tempo è ormai quasi scaduto. Il punto nascita dell’ospedale “Immacolata” di Sapri rischia di chiudere il prossimo 16 novembre e dalla Regione Campania non è ancora giunto alcun segnale. Dopo la riunione dello scorso 2 novembre a Palazzo Santa Lucia, alla presenza del Governatore Roberto Fico e dei sindaci di Sapri, Sessa Aurunca e Piedimonte Matese, nulla si è mosso sul piano operativo.

Nonostante la promessa di un ulteriore incontro prima della data del 16 novembre, nessuna convocazione è giunta ai sindaci dei territori interessati dalla dismissione dei presidi materno-infantili. Questa fase di stallo ha indotto il sindaco di Sapri, Antonio Gentile – alla guida del Comune capofila del Distretto Sanitario 71 –, insieme ai rappresentanti del Comitato di Lotta diretto da Luciano De Geronimo, di Cittadinanzattiva, dei rappresentanti del PSI di Sapri, e delle sigle sindacali, a riunirsi d’urgenza per definire le azioni da intraprendere nell’immediato futuro.

Al termine del vertice è stato lanciato un vero e proprio ultimatum al Presidente della Regione. “La nostra pazienza è terminata. Se entro venerdì non incontreremo nuovamente il Presidente Fico, come da lui promesso, siamo pronti a tutto”,hanno dichiarato unitariamente primi cittadini, associazioni e rappresentanti dei lavoratori. A meno di una settimana dalla scadenza, il messaggio inviato dalle comunità locali è netto: mantenere operativo un presidio sanitario ritenuto imprescindibile per i cittadini del Golfo di Policastro e del Basso Cilento. Sulle prossime iniziative vige il massimo riserbo, ma i promotori ribadiscono la determinazione a difendere un diritto alla salute costituzionalmente garantito.

La storica battaglia del 1979 e le deroghe per le aree disagiate

L’Ospedale “Immacolata” di Sapri nacque a seguito della mobilitazione popolare del 28 luglio 1979, guidata da don Giovannino Iantorno insieme a un gruppo di giovani del Golfo di Policastro riuniti nel Comitato di lotta. In quell’occasione, migliaia di persone scesero in piazza e occuparono i binari della stazione ferroviaria di Sapri, bloccando la circolazione dei treni tra il Nord e il Sud Italia. Quella clamorosa protesta è rimasta impressa nella memoria collettiva come l’atto fondativo del presidio ospedaliero.

Non è la prima volta che il territorio è chiamato a difendere la struttura sanitarie locale. Già a partire dal 2016, al punto nascita fu concessa una deroga che ne garantì l’operatività grazie al riconoscimento dello status di area geograficamente disagiata.

La sentenza del TAR e l’iter burocratico della chiusura

La deroga accordata in passato oggi non sembra più sufficiente. La sospensione delle attività è stata disposta dall’ASL Salerno in esecuzione delle direttive regionali e a seguito della sentenza del TAR Campania del 21 settembre 2026, che ha respinto i ricorsi presentati dai Comuni confermando lo stop a causa del mancato raggiungimento dello standard nazionale minimo di 500 parti annui.

La decisione è giunta nonostante nel luglio 2025 la Legge Regionale n. 11 avesse riconosciuto formalmente i Comuni di Sapri, Sessa Aurunca e Piedimonte Matese quali zone disagiate dal punto di vista dell’assistenza sanitaria. Oggi il territorio si ritrova di fatto unito nelle medesime rivendicazioni: il Comune capofila, il Comitato di Lotta,Cittadinanzattiva e le sigle sindacali attendono la convocazione entro venerdì, confermando che la mobilitazione per la salvaguardia del punto nascita proseguirà senza sosta.

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