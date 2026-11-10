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Teggiano, fake news su attacco hacker alla rete idrica : il sindaco Di Candia smentisce

Falso articolo su un attacco hacker alla rete idrica di Teggiano. Il sindaco Michele Di Candia smentisce: "Soltanto un guasto tecnico".

Di:
Erminio Cioffi
Teggiano, fake news su attacco hacker alla rete idrica : il sindaco Di Candia smentisce
2 min di lettura

Un falso articolo di giornale, strutturato graficamente per simulare la pagina del quotidiano Il Mattino, sta circolando nelle chat di messaggistica e sui social network, generando forte confusione tra i cittadini di Teggiano. Al centro della notizia inventata vi sarebbe un presunto attacco hacker di matrice russa ai danni del sistema idrico comunale, il quale avrebbe causato l’interruzione dell’erogazione dell’acqua.

Nell’immagine virale, recante la data dell’8 novembre 2026 e l’intestazione «Allarme idrico a Teggiano», vengono attribuite al sindaco Michele Di Candia dichiarazioni in merito a un’intrusione informatica, al blocco delle pompe di sollevamento e a un presunto ricatto economico avanzato da criminali informatici.

La smentita ufficiale e la vera causa dell’interruzione idrica

Si tratta di una ricostruzione del tutto priva di fondamento, come chiarito tempestivamente dallo stesso primo cittadino attraverso una nota ufficiale. Di Candia ha precisato che i contenuti diffusi non corrispondono alla realtà, definendo l’immagine circolata come una trovata goliardica e fantasiosa.

La reale situazione della rete è in realtà riconducibile a un guasto tecnico straordinario registratosi sugli impianti idrici, le cui operazioni di ripristino si sono rivelate complesse a causa di contestuali interventi di manutenzione. Nessun attacco informatico esterno, dunque, né le altre circostanze descritte nel falso articolo.

Fai da te informativo e gestione del servizio: l’invito ai cittadini

Il sindaco ha inoltre ribadito che la comunicazione ufficiale in materia di disservizi o sospensioni della fornitura idrica rientra nella competenza esclusiva di Consac Gestioni Idriche S.p.A., ente gestore della rete nel territorio comunale di Teggiano.

Da qui il fermo invito rivolto alla cittadinanza a verificare la fonte delle notizie prima della loro condivisione e a consultare unicamente i canali istituzionali preposti. “La diffusione di informazioni non verificate – ha sottolineato il primo cittadino – rischia di compromettere la corretta informazione e di generare ingiustificati allarmismi all’interno della comunità”.

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