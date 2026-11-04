Bollette acqua, nessun aumento per Consac: tariffe bloccate nel 2026-27

Nessun aumento in bolletta per gli utenti serviti da Consac nel biennio 2026-2027. La conferma arriva a seguito dell’approvazione degli aggiornamenti tariffari da parte del Comitato Esecutivo dell’Ente Idrico Campano (Eic). Una decisione fondamentale per il territorio, che garantisce la stabilità dei costi per i cittadini e al contempo assicura la prosecuzione del piano di investimenti e ammodernamento della rete idrica gestita dalla società.

L’approvazione delle tariffe per il prossimo biennio si inserisce in un contesto macroeconomico complesso, caratterizzato dall’inflazione e dalle oscillazioni dei costi energetici. Ciononostante, il piano finanziario approvato dall’Eic ha consentito di mantenere invariati i corrispettivi per il servizio idrico integrato erogato da Consac, salvaguardando il bilancio delle famiglie servite nell’area.

La scelta premia la gestione contabile della società e la programmazione delle opere pubbliche sul territorio, dimostrando come la sostenibilità finanziaria possa coniugarsi con la tutela degli utenti e la continuità dei cantieri per il miglioramento delle infrastrutture idriche.

A commentare il risultato è il presidente di Consac, Gennaro Maione, che ha espresso soddisfazione per l’esito dell’iter amministrativo dell’Eic:

“Per Consac non è previsto nessun aumento in bolletta: un risultato importante perché ribadisce la bontà dell’operato aziendale e conferma, senza incidere sull’utenza, gli investimenti – effettuati e da effettuare – per migliorare ulteriormente il servizio”