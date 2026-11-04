Bollette acqua, nessun aumento per Consac: tariffe bloccate nel 2026-27

Nessun aumento in bolletta per gli utenti serviti da Consac nel biennio 2026-2027. La conferma arriva a seguito dell’approvazione degli aggiornamenti tariffari da parte del Comitato Esecutivo dell’Ente Idrico Campano (Eic). Una decisione fondamentale per il territorio, che garantisce la stabilità dei costi per i cittadini e al contempo assicura la prosecuzione del piano di investimenti e ammodernamento della rete idrica gestita dalla società.
La decisione dell’Ente Idrico Campano e la stabilità delle tariffe
L’approvazione delle tariffe per il prossimo biennio si inserisce in un contesto macroeconomico complesso, caratterizzato dall’inflazione e dalle oscillazioni dei costi energetici. Ciononostante, il piano finanziario approvato dall’Eic ha consentito di mantenere invariati i corrispettivi per il servizio idrico integrato erogato da Consac, salvaguardando il bilancio delle famiglie servite nell’area.
La scelta premia la gestione contabile della società e la programmazione delle opere pubbliche sul territorio, dimostrando come la sostenibilità finanziaria possa coniugarsi con la tutela degli utenti e la continuità dei cantieri per il miglioramento delle infrastrutture idriche.
Le parole del presidente Gennaro Maione
A commentare il risultato è il presidente di Consac, Gennaro Maione, che ha espresso soddisfazione per l’esito dell’iter amministrativo dell’Eic:
“Per Consac non è previsto nessun aumento in bolletta: un risultato importante perché ribadisce la bontà dell’operato aziendale e conferma, senza incidere sull’utenza, gli investimenti – effettuati e da effettuare – per migliorare ulteriormente il servizio”
Maione ha inoltre sottolineato l’impegno istituzionale dell’Ente Idrico Campano nella gestione delle criticità congiunturali:
“In un quadro economico generale segnato, come ha ricordato l’Eic stesso, dalle difficoltà legate all’aumento del costo della vita e, in particolare, dalla persistente instabilità dei costi energetici, va dato atto all’Ente guidato da Luca Mascolo di aver operato con il massimo senso di responsabilità istituzionale per garantire l’equilibrio economico-finanziario dei gestori e il rispetto delle direttive dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera), garantendo la tutela del potere d’acquisto delle famiglie”
Sostenibilità finanziaria e investimenti futuri
La linea aziendale per i prossimi anni continuerà a focalizzarsi sul rigoroso rispetto dei bilanci e sull’efficienza operativa, senza rinunciare agli interventi pianificati per la riduzione delle perdite di rete e il potenziamento degli impianti.
“Consac continuerà a operare nel solco dell’attuale programmazione provando sempre più a incrociare le esigenze dell’utenza con lo sguardo necessariamente puntato sulla tenuta dei conti. Crisi internazionale permettendo”