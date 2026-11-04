Attualità

Castellabate conquista i buyer internazionali: la strategia per il turismo 365 giorni l’anno

Castellabate ospita gli operatori turistici esteri per valorizzare il borgo e promuovere la destagionalizzazione nel Cilento

Di:
Elena Matarazzo
Castellabate

Castellabate accoglie i principali buyer e operatori turistici internazionali per mostrare le proprie potenzialità ricettive e consolidate un’offerta capace di attrarre visitatori oltre i classici mesi estivi. L’iniziativa rientra in un piano d’azione mirato a rafforzare la presenza della destinazione cilentana sui mercati stranieri, valorizzando il patrimonio locale e creando nuove opportunità di crescita economica sostenibile.

Promozione del territorio e valorizzazione delle risorse locali

Il soggiorno degli esperti del settore ha rappresentato un importante momento di confronto professionale. Durante gli incontri, l’amministrazione e le realtà locali hanno illustrato l’articolata proposta di Castellabate, che spazia dalle rinomate località costiere al fascino del borgo medievale. L’obiettivo è superare l’idea del semplice turismo balneare per integrare itinerari culturali, tradizioni storiche ed eccellenze enogastronomiche capaci di affascinare i viaggiatori internazionali in ogni periodo dell’anno.

Leggi anche:

Bollette acqua, nessun aumento per Consac: tariffe bloccate nel 2026-27
Camerota verso il Natale: incontro pubblico per il calendario degli eventi
L’AVIS di Agropoli promuove la donazione del sangue: convegno per gli studenti al Liceo Scientifico “Gatto”

La strategia della destagionalizzazione e l’impatto economico

Al centro delle politiche di sviluppo turistico del comune salernitano vi è la destagionalizzazione dei flussi. Distribuire le presenze lungo l’arco di tutti i dodici mesi permette di generare ricadute positive e stabili sia sul piano occupazionale sia su quello economico, sostenendo le imprese del territorio anche al di fuori dell’alta stagione.

In merito ai risultati e alle prospettive future della destinazione, il sindaco Marco Rizzo ha sottolineato: “Castellabate sta già mostrando risultati positivi in termini di numeri turistici sul territorio 365 giorni l’anno e ha tutte le carte in regola per continuare a crescere”.

L’apertura internazionale rappresenta quindi un tassello fondamentale di un modello operativo integrato, in cui la promozione del territorio e la tutela delle risorse viaggiano di pari passo con lo sviluppo economico dell’intero Cilento.

Segui InfoCilento su Google News Aggiungilo tra le tue fonti preferite per rimanere aggiornato

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.