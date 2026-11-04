Camerota verso il Natale: incontro pubblico per il calendario degli eventi

Il Comune di Camerota avvia ufficialmente i preparativi per le festività invernali con un momento di confronto aperto a tutta la comunità. L’obiettivo dell’amministrazione locale è costruire un palinsesto condiviso che punti a valorizzare le tradizioni del territorio, sostenere l’economia locale e offrire attrazioni sia ai residenti sia ai visitatori che sceglieranno il Cilento durante il periodo natalizio.

Dettagli dell’incontro e soggetti coinvolti

L’appuntamento è fissato per lunedì 9 novembre, alle ore 17:30, presso l’aula consiliare del Municipio. L’invito è esteso all’intero tessuto sociale ed economico del territorio: dalle associazioni culturali e ricreative ai singoli cittadini, fino agli operatori commerciali e turistici che desiderano proporre idee o mettere a disposizione risorse per la realizzazione delle iniziative.

Valorizzazione del territorio e destagionalizzazione

La strategia dell’amministrazione mira a creare una sinergia tra le diverse realtà locali, trasformando le festività in un’opportunità di aggregazione e promozione turistica. Un programma coordinato rappresenta un tassello cruciale per stimolare la destagionalizzazione dei flussi turistici, offrendo motivi d’interesse per visitare Camerota e le sue frazioni anche nei mesi freddi. La collaborazione tra pubblico e privato punta a generare un impatto positivo sull’indotto commerciale del territorio.

L’impegno dell’amministrazione comunale

Dalla sede municipale ribadiscono come il coinvolgimento diretto dei cittadini sia la chiave per il successo del progetto:

“L’obiettivo è costruire un programma ricco e partecipato, capace di coinvolgere le diverse realtà del territorio comunale, valorizzare le tradizioni locali e offrire occasioni di incontro, socialità e intrattenimento durante il periodo delle festività.”

L’incontro di lunedì rappresenterà dunque il tavolo operativo di partenza per raccogliere le schede progettuali e calendarizzare in modo organico le manifestazioni del Natale 2026.