Prevenzione oncologica a Pisciotta: screening gratuiti dell’ASL Salerno

Tutelare la propria salute attraverso diagnosi precoci e controlli periodici è il messaggio fondamentale promosso dal nuovo appuntamento con la salute sul territorio cilentano. La sede della Misericordia di Pisciotta, situata in Via Foresta SNC, si prepara a ospitare le giornate dedicate al Programma Gratuito di Prevenzione Oncologica, un’iniziativa promossa dalla Regione Campania in collaborazione con l’ASL Salerno. L’evento rappresenta un’opportunità strategica per tutta la cittadinanza, offrendo accesso diretto e assistito alle principali campagne di screening per la diagnosi precoce dei tumori alla mammella, al colon-retto e al collo dell’utero.

Calendario delle giornate ed esami disponibili

L’iniziativa si articolerà su tre giornate principali per consentire la massima partecipazione della popolazione residente.

Nelle giornate del 6 e 7 novembre, dalle ore 08:00 alle ore 13:00, gli operatori saranno a disposizione per attività di sensibilizzazione, informazioni personalizzate e per le seguenti prestazioni:

Prenotazione della mammografia , riservata alle donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni.

, riservata alle donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni. Prenotazione per PAP Test e HPV Test , dedicati alle donne nella fascia d’età tra i 25 e i 64 anni.

, dedicati alle donne nella fascia d’età tra i 25 e i 64 anni. Consegna del Kit SOF per la ricerca del sangue occulto nelle feci, destinato allo screening del tumore del colon-retto per uomini e donne dai 50 ai 69 anni.

Il percorso si completerà nella giornata dell’11 novembre, sempre dalle ore 08:00 alle ore 13:00, data indicata esclusivamente per il ritiro dei Kit SOF precedentemente consegnati.

Modalità di accesso e svolgimento degli esami diagnostici

Per quanto riguarda l’esecuzione materiale degli accertamenti diagnostici, l’organizzazione ha previsto un iter facilitato per l’utenza. Durante gli incontri presso la sede della Misericordia verranno raccolti direttamente i nominativi dei partecipanti. I cittadini inseriti negli elenchi potrano poi effettuare gli esami specialistici entro pochi giorni presso la struttura ospedaliera di Vallo della Lucania, garantendo un canale diretto e coordinato tra la prevenzione sul territorio e i presidi sanitari di riferimento.