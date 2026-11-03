Altavilla Silentina, inaugurata la mostra di militaria “Schegge di Memoria”

Una mattinata intensa, ricca di emozioni e riflessioni, ha accompagnato oggi ad Altavilla Silentina l’inaugurazione della mostra di militaria “Schegge di Memoria – Il valore della Memoria, il prezzo della Libertà”. L’esposizione è stata allestita all’interno degli spazi del Centro polifunzionale situato a valle di via Roma.

L’iniziativa, curata da Andrea Ricci e Fabio Astone, offre alla comunità un’importante occasione per ripercorrere pagine significative della storia e per avvicinarsi alla memoria degli eventi bellici attraverso cimeli, testimonianze, documenti e oggetti d’epoca capaci di restituire il vissuto quotidiano dei soldati al fronte.

Le lettere dal fronte: il coinvolgimento degli studenti

Il momento di maggiore intensità emotiva ha visto come protagonisti gli studenti delle scuole locali. I ragazzi hanno dato voce a una serie di lettere immaginarie, interpretando i testi e le accorate parole di madri rivolte ai figli partiti per il combattimento, insieme alle missive in cui i militari affidavano alla carta i propri pensieri, le paure e la nostalgia per i familiari lontani. Le struggenti letture dei giovani hanno consentito di far comprendere, anche alle nuove generazioni, la dimensione umana della guerra, fatta di dolore, attese e sacrifici personali.

Autorità e storici presenti all’inaugurazione

Alla cerimonia di apertura sono intervenuti il sindaco di Altavilla Silentina, Francesco Cembalo, unitamente agli amministratori comunali e ai curatori Fabio Astone e Andrea Ricci. Con loro hanno preso la parola Oreste Acito,presidente della Pro Loco di Altavilla Silentina, Marco Botta, direttore del Museo “Operazione Avalanche” di Eboli,Raffaele Pacelli dell’Associazione di Rievocazione Storica “Noi Soldati al Fronte 43-45”, e lo storico locale Arduino Senatore. I lavori e i vari interventi sono stati coordinati e moderati dalla giornalista Margherita Siani. All’evento hanno presenziato inoltre le delegazioni dell’Associazione Combattenti e Reduci, dell’Associazione Marinai d’Italia, i rappresentanti del Comprensorio Militare di Persano e i comandi locali delle Forze dell’Ordine.

Calendario di apertura e visite per scuole e cittadini

La mostra rappresenta un percorso di rilevante valore storico e culturale nella memoria collettiva che, attraverso l’analisi degli oggetti e dei documenti del passato, invita a riflettere sul significato della libertà e sulla tutela del ricordo storico.Nelle prossime ore l’organizzazione comunicherà il calendario e gli orari di apertura al pubblico, per consentire l’accesso a cittadini, famiglie e scolaresche. L’esposizione resterà allestita ad Altavilla Silentina per diverse settimane.