Castellabate, svolta per Villa Matarazzo: il Comune punta alla gestione integrata, aperto dialogo con il Parco

Il Comune di Castellabate muove un passo decisivo per il rilancio di uno dei suoi simboli storico-architettonici più prestigiosi. Durante la recente assise cittadina, l’Amministrazione comunale ha incassato l’approvazione all’unanimità per l’avvio formale dei negoziati con l’Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. L’iniziativa punta a definire un piano strategico condiviso per trasferire al Municipio la gestione complessiva e integrata dell’intero compendio di Villa Matarazzo.

L’accordo istituzionale intende superare le frammentazioni operative registrate negli anni scorsi, centralizzando la governance del bene in capo al Comune per garantire interventi di valorizzazione continuativi e sinergici sul territorio.

Opportunità turistiche e ricadute sul territorio cilentano

Il passaggio della struttura sotto la direzione municipale rappresenta uno snodo cruciale per la programmazione turistica e culturale di Castellabate. La centralità di Villa Matarazzo, inserita all’interno della perla del Cilento, consentirà di potenziare l’offerta di eventi, percorsi museali e attività espositive in grado di attrarre flussi di visitatori durante tutto l’anno.

L’intesa tra l‘Amministrazione locale e l’Ente Parco si prospetta come una scelta strategica mirata non solo alla tutela del patrimonio storico, ma anche alla creazione di un volano di sviluppo economico e promozionale per l’intera filiera turistica cilentana.