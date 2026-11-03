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Capaccio Paestum: al via il corso di formazione avanzata in tecniche e tattiche operative per la Polizia Locale

Inizia a Capaccio Paestum il corso di formazione avanzata di 30 ore in tecniche e tattiche operative per la Polizia Locale, coordinato dal Maggiore Rinaldi.

Di:
Alessandra Pazzanese
Capaccio Paestum: al via il corso di formazione avanzata in tecniche e tattiche operative per la Polizia Locale

Ha preso il via questa mattina a Capaccio Paestum, presso la palestra comunale “Olimpia”, il nuovo corso di formazione avanzata in Tecniche e Tattiche Operative dedicato al personale del Corpo di Polizia Municipale. 

L’iniziativa, disposta dall’Area Polizia Municipale del Comune e fortemente voluta dal Comando, è coordinata dal Comandante e Responsabile del Procedimento, il Maggiore Antonio Rinaldi. Il progetto risponde all’esigenza di potenziare l’aggiornamento professionale degli operatori, puntando sulla standardizzazione dei protocolli d’intervento e sulla mitigazione dei rischi operativi durante il servizio sul territorio.

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Struttura e moduli del percorso formativo

Il percorso formativo ha una durata complessiva di 30 ore ed è strutturato combinando sessioni teoriche e addestramento pratico. Nello specifico, il programma comprende:

  • Tecniche e Tattiche Operative di Polizia: modulo incentrato sulle metodologie d’intervento sul campo, volto a definire standard di azione uniformi e a ridurre i rischi per gli agenti.
  • Protocolli Operativi nelle Postazioni di Controllo Veicolare: attività mirata a stabilire procedure sicure per lo svolgimento dei controlli su strada e dei posti di blocco.
  • Protocolli Operativi Spray O.C.: formazione specifica sull’impiego regolamentato, legale e in sicurezza dello spray di autodifesa a base di Oleoresin Capsicum.
  • Gestione in sicurezza delle armi e tiro operativo con tecnologia Laser Ammo: sessioni avanzate dedicate alla maneggevolezza in sicurezza delle armi da fuoco e all’addestramento al tiro tattico mediante l’uso di simulatori con tecnologia laser.

Innalzamento degli standard di sicurezza urbana sul territorio

L’intervento formativo risponde all’obiettivo primario di innalzare i livelli di sicurezza urbana e di tutelare l’incolumità degli agenti e della cittadinanza. Attraverso l’affinamento delle competenze tecniche e tattiche, l’Amministrazione intende preparare il personale del Corpo ad affrontare le diverse situazioni emergenziali od operative con elevati standard di professionalità e tempestività.

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