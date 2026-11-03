Autismo, dall’Ambito S8 aiuti economici alle famiglie: come fare domanda

L’Ambito Territoriale Sociale S8 ha comunicato l’avvenuta pubblicazione di un Avviso Pubblico finalizzato al supporto economico delle famiglie con minori affetti da disturbo dello spettro autistico. L’intervento è rivolto ai bambini in età prescolare e fino al compimento del 18° anno di età.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire un contributo concreto ai nuclei familiari che affrontano quotidianamente le esigenze assistenziali, riabilitative ed educative dei propri figli. La misura consente di alleggerire l’impatto finanziario delle spese sostenute per i percorsi strutturati volti al miglioramento dell’adattamento dei minori alla vita quotidiana.

Requisiti d’accesso e Comuni coinvolti nella misura

Possono presentare domanda i nuclei familiari residenti in uno dei 37 Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale S8. È richiesta la certificazione che attesti il disturbo dello spettro autistico del minore, oltre al possesso dei requisiti dettagliati nel bando, tra cui un attestato ISEE sociosanitario in corso di validità non superiore a 35.000 euro.

Interventi e spese ammissibili al contributo

La misura copre specificamente i costi sostenuti nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 ottobre 2026. Rientrano tra le spese ammesse le prestazioni riabilitative, psicologiche, educative e comportamentali, comprese quelle basate su metodologie strutturate come l’ABA (Applied Behaviour Analysis), unitamente agli ulteriori interventi previsti nel testo dell’Avviso Pubblico.

Modalità di presentazione delle istanze e scadenze

Le domande dovranno essere redatte utilizzando l’apposito modello allegato al bando e corredate dalla documentazione richiesta. Le istanze potranno essere consegnate a mano presso l’Ufficio Protocollo del Piano Sociale di Zona S8, in Piazza Vittorio Emanuele II n. 26 a Vallo della Lucania, oppure inviate tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: pianosocialedizonavallo@legalmail.it.

Il termine ultimo per la presentazione è fissato per il 20 novembre 2026, entro le ore 12:00.

Consultazione del bando e contatti utili

L’Avviso Pubblico completo e la relativa modulistica sono scaricabili dal portale istituzionale www.pianodizonas8.it. Per eventuali informazioni e chiarimenti è possibile contattare l’Ufficio di Piano al numero telefonico 0974/714256 o inviare una e-mail all’indirizzo protocolloambitos8@gmail.com.