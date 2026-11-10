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Fico Bianco del Cilento DOP: tutela estesa a fresco e surgelato. Parla Manlio De Feo, presidente del Consorzio di Tutela

Il Fico Bianco del Cilento DOP estende il marchio al prodotto fresco e surgelato. Il Consorzio punta su tracciabilità, qualità e giovani agricoltori

Di:
Serena Vitolo
Fico Bianco del Cilento DOP: tutela estesa a fresco e surgelato. Parla Manlio De Feo, presidente del Consorzio di Tutela
2 min di lettura

Il Fico Bianco del Cilento DOP estende ufficialmente il proprio marchio di tutela anche al prodotto fresco e surgelato, a seguito della modifica del disciplinare di produzione pubblicata in Gazzetta Ufficiale.

Il presidente del Consorzio di Tutela, Manlio De Feo, ha sottolineato come questo riconoscimento colmi una lacuna storica, valorizzando un frutto commercializzato da sempre sul territorio, ma finora privo della denominazione d’origine prima della fase di essiccazione.

Tracciabilità e garanzie: una filiera certificata dal campo alla tavola

Il principale vantaggio di questa estensione risiede nella certezza assoluta dell’origine del prodotto: dalla localizzazione del terreno, all’identificazione della pianta, fino all’agricoltore che ne cura la raccolta.

La certificazione interessa l’intera catena produttiva. Ogni operatore viene identificato tramite un codice univoco che traccia le fasi di coltivazione, raccolta e confezionamento. Questo sistema garantisce al consumatore finale — sia a livello locale sia nei mercati nazionali — la massima trasparenza sulla qualità, sulla provenienza e sull’assenza di trattamenti chimici non consentiti, accrescendo il valore intrinseco del frutto.

Opportunità per i giovani e rilancio della fichicoltura cilentana

La commercializzazione del prodotto fresco garantisce una redditività più rapida rispetto al fico essiccato, riducendo i tempi di trasformazione e i costi di investimento in laboratori o impianti di essiccazione. Il frutto, raccolto al mattino, può raggiungere i banchi di vendita nel giro di poche ore, preservando intatti sapore e qualità organolettiche.

Il Consorzio auspica che questa novità possa incentivare l’avvicinamento dei giovani all’agricoltura locale, favorendo non solo l’impianto di nuovi frutteti, ma anche il recupero delle piante attualmente abbandonate o semi-abbandonate nel territorio del Cilento.

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