Il Teatro Arbostella ospita la comicità partenopea di Pozioni a Catena

La comicità partenopea torna a far vibrare la sala del Teatro Arbostella “Gino Esposito” di Salerno in occasione del terzo appuntamento della XIX stagione teatrale 2026-2027. Sul palcoscenico di viale Verdi approda la storica compagnia napoletana Teatromania di Gianni Tricarico, uno dei gruppi più legati alla memoria del fondatore Gino Esposito e costantemente riconfermato dalla direzione artistica curata da Arturo Esposito e Imma Caracciuolo. Lo spettacolo in cartellone promette di coinvolgere il pubblico salernitano con il ritmo e la vivacità tipici della grande tradizione comica napoletana.

Trame ed equivoci al centro di Pozioni a Catena

A guidare l’allestimento è l’attore e regista Rino Grillo, autore e interprete principale dell’opera dal titolo “Pozioni a Catena”. La vicenda prende vita attorno alle stravaganti avventure di un professore fuori dagli schemi, guidato da un’incontenibile passione per la sperimentazione scientifica. Il tentativo di realizzare scoperte rivoluzionarie genera tuttavia conseguenze del tutto inattese: l’esito degli esperimenti scatena un’incontrollabile reazione a catena che sconvolge l’esistenza di tutti i personaggi.

La piéce si sviluppa attraverso un susseguirsi serrato di equivoci, gag fisiche e paradossi, dove ogni tentativo di porre rimedio agli errori iniziali finisce per complicare ulteriormente la situazione, trascinando il pubblico in una girandola di colpi di scena.

Il cast in scena sul palco salernitano

L’opera vede la partecipazione di una formazione affiatata composta da undici interpreti che affiancano Rino Grillo sul palcoscenico:

Nunzia Di Mare

Mario Masseroni

Mariarosaria Cafiero

Rino Pappagallo

Valeria Califano

Paolo Trammacco

Antonino Guida

Rosario Ippolito

Benedetta Perfetto

Roberto Currò

Alessandro Coppola

Calendario degli spettacoli e informazioni sui biglietti

La programmazione di “Pozioni a Catena” prevede sei repliche complessive, distribuite negli ultimi tre fine settimana del mese di novembre 2026:

Sabato 14 e domenica 15 novembre

Sabato 21 e domenica 22 novembre

Sabato 28 e domenica 29 novembre

Gli orari di sipario differiscono a seconda della giornata: le rappresentazioni del sabato hanno inizio alle ore 20.45, mentre i pomeridiani della domenica sono fissati alle ore 19.15.

Per accedere agli spettacoli il costo dell’ingresso è di 15 euro per il biglietto intero e di 13 euro per il ridotto. La prenotazione è obbligatoria per assistere alle recite presso la struttura di viale Verdi.