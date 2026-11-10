Eventi

Il Teatro Arbostella ospita la comicità partenopea di Pozioni a Catena

La compagnia Teatromania porta in scena a Salerno Pozioni a Catena di Rino Grillo per la XIX stagione del Teatro Arbostella. Date, biglietti e orari

Di:
Luisa Monaco
Palcoscenico Teatro
2 min di lettura

La comicità partenopea torna a far vibrare la sala del Teatro Arbostella “Gino Esposito” di Salerno in occasione del terzo appuntamento della XIX stagione teatrale 2026-2027. Sul palcoscenico di viale Verdi approda la storica compagnia napoletana Teatromania di Gianni Tricarico, uno dei gruppi più legati alla memoria del fondatore Gino Esposito e costantemente riconfermato dalla direzione artistica curata da Arturo Esposito e Imma Caracciuolo. Lo spettacolo in cartellone promette di coinvolgere il pubblico salernitano con il ritmo e la vivacità tipici della grande tradizione comica napoletana.

Trame ed equivoci al centro di Pozioni a Catena

A guidare l’allestimento è l’attore e regista Rino Grillo, autore e interprete principale dell’opera dal titolo “Pozioni a Catena”. La vicenda prende vita attorno alle stravaganti avventure di un professore fuori dagli schemi, guidato da un’incontenibile passione per la sperimentazione scientifica. Il tentativo di realizzare scoperte rivoluzionarie genera tuttavia conseguenze del tutto inattese: l’esito degli esperimenti scatena un’incontrollabile reazione a catena che sconvolge l’esistenza di tutti i personaggi.

La piéce si sviluppa attraverso un susseguirsi serrato di equivoci, gag fisiche e paradossi, dove ogni tentativo di porre rimedio agli errori iniziali finisce per complicare ulteriormente la situazione, trascinando il pubblico in una girandola di colpi di scena.

Il cast in scena sul palco salernitano

L’opera vede la partecipazione di una formazione affiatata composta da undici interpreti che affiancano Rino Grillo sul palcoscenico:

  • Nunzia Di Mare
  • Mario Masseroni
  • Mariarosaria Cafiero
  • Rino Pappagallo
  • Valeria Califano
  • Paolo Trammacco
  • Antonino Guida
  • Rosario Ippolito
  • Benedetta Perfetto
  • Roberto Currò
  • Alessandro Coppola

Calendario degli spettacoli e informazioni sui biglietti

La programmazione di “Pozioni a Catena” prevede sei repliche complessive, distribuite negli ultimi tre fine settimana del mese di novembre 2026:

  • Sabato 14 e domenica 15 novembre
  • Sabato 21 e domenica 22 novembre
  • Sabato 28 e domenica 29 novembre

Gli orari di sipario differiscono a seconda della giornata: le rappresentazioni del sabato hanno inizio alle ore 20.45, mentre i pomeridiani della domenica sono fissati alle ore 19.15.

Per accedere agli spettacoli il costo dell’ingresso è di 15 euro per il biglietto intero e di 13 euro per il ridotto. La prenotazione è obbligatoria per assistere alle recite presso la struttura di viale Verdi.

Argomenti
Altre notizie di Eventi
Tutte le notizie di Eventi →
Resta aggiornato
Aggiungi InfoCilento alle fonti preferite di Google

Così le nostre notizie compariranno più spesso nelle tue ricerche su Google.

Canale WhatsAppDiretta Canale 79Scarica l'app

InfoCilento

CANALE 79 DTT

Quotidiano online di informazione, cultura, cronaca e attualità sul Cilento, Vallo di Diano, Golfo di Policastro e provincia di Salerno.

Sezioni

InfoCilento TV

Redazione

Segnala una notizia

Hai una segnalazione o vuoi contattare la nostra redazione giornalistica?

Invia un messaggio →

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l'immediata rettifica a norma di legge.

Redazione | Collabora | Newsletter | Gestione reclami | Cookie Policy | Codice di condotta | Contatti & Pubblicità