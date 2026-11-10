“Detto tra Loro”: il nuovo talk di Antonella&Roberta sulle grandi storie d’amore del passato e del presente. Seconda puntata

Secondo appuntamento con il nuovo programma televisivo “Detto tra Loro”, un talk show dedicato al racconto delle storie d’amore più celebri che hanno segnato il mondo dello spettacolo, della letteratura e del grande schermo. A guidare i telespettatori nel racconto, Antonella Agresti e Roberta Foccillo con la co-conduzione di Donato Ricci che darà voce alle nuove generazioni per dare il punto di vista dei ventenni di oggi.
All’interno delle puntate sono previsti spazi e spunti dedicati alla promozione e alla riscoperta del Cilento, integrando la narrazione con la valorizzazione delle risorse locali. L’appuntamento con “Detto tra Loro” è per ogni martedì alle ore 14:30 sul canale 79 del DTT e in streaming su infocilento.it
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