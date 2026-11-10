Cilento

Pedone investita alla rotonda per Fuonti ad Agropoli: è in ospedale

Incidente ad Agropoli in via Dante Alighieri: donna di 50 anni investita alla rotatoria per Fuonti. Soccorsa dal 118 e trasportata in ospedale.

Di:
Raffaella Giaccio
Ambulanza
2 min di lettura

Momenti di forte apprensione nel tardo pomeriggio di oggi ad Agropoli. Un incidente stradale si è verificato lungo via Dante Alighieri, precisamente nei pressi della rotatoria che conduce alla frazione Fuonti, dove un pedone è stato travolto da un’automobile in transito.

La dinamica dell’incidente in via Dante Alighieri

La vittima del sinistro è una donna, 50enne, residente ad Agropoli, che stava attraversando la carreggiata al momento dell’impatto. Per cause ancora in corso di accertamento, il veicolo, condotto da un anziano del posto, ha travolto la malcapitata. La velocità ridotta a cui procedeva l’automobile ha attenuato la violenza dello scontro, senza però riuscire a evitare l’impatto.

L’intervento dei soccorsi e il ricovero in ospedale

Immediata è scattata la macchina dei soccorsi. Sul posto sono giunti tempestivamente i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure alla donna stabilizzandola sul luogo dell’incidente. Successivamente, la ferita è stata trasferita d’urgenza in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso: secondo le prime informazioni avrebbe riportato una frattura scomposta alla caviglia.

I rilievi delle forze dell’ordine

I rilievi e la gestione della viabilità sono stati affidati alle forze dell’ordine, intervenute per effettuare i rilievi geometrici ed esaminare l’esatta dinamica del sinistro, oltre a stabilire eventuali responsabilità.

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