Castelcivita, malore tra le olive: cacciatori salvano un 70enne in una zona impervia

Un intervento tempestivo che ha fatto la differenza tra la vita e la morte e che, in un contesto particolarmente complesso, ha dimostrato il valore della solidarietà e della conoscenza del territorio. L’episodio si è verificato nella giornata di domenica in località Cosentini, nel comune di Castelcivita, dove un uomo di circa 70 anni è stato colto da un improvviso malore mentre era impegnato nella raccolta delle olive.

Il difficile trasporto nel terreno rurale e le richieste di aiuto

L’anziano si trovava in un’area rurale caratterizzata da una conformazione scoscesa e di difficile accesso, dove erano presenti diversi mezzi agricoli impiegati per i lavori stagionali. Insieme a lui c’erano due familiari che, compresa immediatamente la gravità delle sue condizioni, hanno tentato di muoverlo verso un punto più accessibile, senza tuttavia riuscire a completare il trasporto autonomamente a causa delle asperità del terreno.

Il provvidenziale intervento della squadra di caccia “Bestia nera”

Le disperate richieste di aiuto dei familiari sono state colte da una squadra di cacciatori autorizzati della battuta denominata “Bestia nera”, che in quel momento stava perlustrando la zona circostante. I cacciatori non hanno esitato ad agire: raggiunto rapidamente il 70enne, gli hanno prestato le prime assistenze e, impiegando i propri veicoli fuoristrada, lo hanno condotto verso una strada agevole, consentendo così all’ambulanza di completare il recupero senza ritardi.

Il ricovero d’urgenza all’ospedale di Eboli in Terapia Intensiva Cardiologica

Sul luogo dell’appuntamento con i soccorritori è giunta l’ambulanza della Valcalore di Roccadaspide, il cui personale sanitario ha preso in carico l’uomo per il trasferimento d’urgenza all’ospedale “Maria Santissima Addolorata” di Eboli. Il settantenne si trova attualmente ricoverato presso l’Unità di Terapia Intensiva Cardiologica (UTIC): il quadro clinico sarebbe riconducibile a un grave evento cardiaco, per il quale sono in corso gli opportuni accertamenti medici.

Il valore della presenza umana e del presidio nelle aree interne

Resta determinante la prontezza d’spirito dimostrata dai membri della squadra di caccia, la cui profonda conoscenza del territorio rurale ha permesso di superare gli ostacoli geografici e di velocizzare l’inizio delle cure mediche. L’episodio riaccende i riflettori sull’importanza di chi vive e frequenta le aree montane e interne, figure che si confermano una risorsa di fondamentale vicinanza e sicurezza per la comunità locale.