Polla, 31enne morta dopo le dimissioni: l’autopsia ipotizza una tromboembolia

Si è svolto nella giornata di ieri l’esame autoptico sul corpo della 31enne di origine senegalese deceduta nei giorni scorsi, dopo essere stata dimessa dall’ospedale “Luigi Curto” di Polla. L’accertamento costituisce un passaggio fondamentale nell’inchiesta finalizzata a fare piena luce sulle circostanze della scomparsa della giovane donna.

L’esito dell’autopsia e l’ipotesi della tromboembolia

Secondo le prime indiscrezioni emerse al termine dell’esame medico-legale, il decesso potrebbe essere riconducibile a una tromboembolia polmonare. Si tratta di un quadro clinico che dovrà trovare conferma attraverso ulteriori indagini di laboratorio e approfondimenti specialistici prima di stabilire in maniera definitiva l’esatta causa della morte.

La visita al pronto soccorso dell’ospedale di Polla

La giovane si era presentata al pronto soccorso del nosocomio del Vallo di Diano lamentando un forte dolore al fianco, prima di venire dimessa dalla struttura. Gli accertamenti della magistratura si concentrano proprio sulle procedure seguite all’interno del presidio sanitario, per valutare la sussistenza di un eventuale nesso di causalità tra la sintomatologia riferita dalla paziente e la patologia fatale.

Le indagini sulla responsabilità dei sanitari

Allo stato attuale delle indagini non sono emersi elementi diretti che attestino una responsabilità evidente a carico dei medici che hanno preso in cura la donna, ma qualsiasi valutazione clinica rimane al momento prematura. Spetterà ai consulenti tecnici d’ufficio determinare, attraverso i riscontri peritali, se la patologia fosse identificabile al momento dell’accesso in ospedale e se siano riscontrabili profili di negligenza.

La restituzione della salma ai familiari

I periti incaricati avranno a disposizione novanta giorni di tempo per depositare la relazione conclusiva. Conclusi gli esami autoptici della prima fase, l’autorità giudiziaria ha rilasciato il nulla osta per la restituzione della salma al marito e ai familiari. Nei prossimi giorni si terrà il trasferimento della giovane verso il Senegal, sua terra d’origine, per lo svolgimento delle esequie.