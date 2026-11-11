Cronaca

Polla, 31enne morta dopo le dimissioni: l’autopsia ipotizza una tromboembolia

Effettuata l'autopsia sulla 31enne deceduta dopo le dimissioni dall'ospedale di Polla: l'esame ipotizza una tromboembolia. Salma restituita ai familiari.

Di:
Erminio Cioffi
Ospedale Polla
2 min di lettura

Si è svolto nella giornata di ieri l’esame autoptico sul corpo della 31enne di origine senegalese deceduta nei giorni scorsi, dopo essere stata dimessa dall’ospedale “Luigi Curto” di Polla. L’accertamento costituisce un passaggio fondamentale nell’inchiesta finalizzata a fare piena luce sulle circostanze della scomparsa della giovane donna.

L’esito dell’autopsia e l’ipotesi della tromboembolia

Secondo le prime indiscrezioni emerse al termine dell’esame medico-legale, il decesso potrebbe essere riconducibile a una tromboembolia polmonare. Si tratta di un quadro clinico che dovrà trovare conferma attraverso ulteriori indagini di laboratorio e approfondimenti specialistici prima di stabilire in maniera definitiva l’esatta causa della morte.

La visita al pronto soccorso dell’ospedale di Polla

La giovane si era presentata al pronto soccorso del nosocomio del Vallo di Diano lamentando un forte dolore al fianco, prima di venire dimessa dalla struttura. Gli accertamenti della magistratura si concentrano proprio sulle procedure seguite all’interno del presidio sanitario, per valutare la sussistenza di un eventuale nesso di causalità tra la sintomatologia riferita dalla paziente e la patologia fatale.

Le indagini sulla responsabilità dei sanitari

Allo stato attuale delle indagini non sono emersi elementi diretti che attestino una responsabilità evidente a carico dei medici che hanno preso in cura la donna, ma qualsiasi valutazione clinica rimane al momento prematura. Spetterà ai consulenti tecnici d’ufficio determinare, attraverso i riscontri peritali, se la patologia fosse identificabile al momento dell’accesso in ospedale e se siano riscontrabili profili di negligenza.

La restituzione della salma ai familiari

I periti incaricati avranno a disposizione novanta giorni di tempo per depositare la relazione conclusiva. Conclusi gli esami autoptici della prima fase, l’autorità giudiziaria ha rilasciato il nulla osta per la restituzione della salma al marito e ai familiari. Nei prossimi giorni si terrà il trasferimento della giovane verso il Senegal, sua terra d’origine, per lo svolgimento delle esequie.

Argomenti
Altre notizie di Cronaca
Tutte le notizie di Cronaca →
Resta aggiornato
Aggiungi InfoCilento alle fonti preferite di Google

Così le nostre notizie compariranno più spesso nelle tue ricerche su Google.

Canale WhatsAppDiretta Canale 79Scarica l'app

InfoCilento

CANALE 79 DTT

Quotidiano online di informazione, cultura, cronaca e attualità sul Cilento, Vallo di Diano, Golfo di Policastro e provincia di Salerno.

Sezioni

InfoCilento TV

Redazione

Segnala una notizia

Hai una segnalazione o vuoi contattare la nostra redazione giornalistica?

Invia un messaggio →

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l'immediata rettifica a norma di legge.

Redazione | Collabora | Newsletter | Gestione reclami | Cookie Policy | Codice di condotta | Contatti & Pubblicità