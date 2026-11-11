Ponte di Caiazzano ancora fermo dopo 5 anni: diffida e ricorso in Procura

Il cantiere per la ricostruzione del Ponte di Caiazzano, l’infrastruttura di appena 46 metri che scavalca il fiume Tanagro al confine tra i Comuni di Padula e Sassano, continua a rimanere bloccato. A distanza di cinque anni dalla chiusura avvenuta il 29 ottobre 2021, la circolazione stradale resta interrotta e i lavori, che da cronoprogramma iniziale si sarebbero dovuti concludere in 175 giorni, si trovano in una fase di stasi da circa tre mesi. Un’attesa di circa 1.800 giorni che ha esasperato la comunità locale e spinto le associazioni a intraprendere azioni legali per fare chiarezza sull’opera nel Vallo di Diano.

L’iniziativa legale e l’ultimatum alla Provincia di Salerno

Di fronte all’assenza di comunicazioni ufficiali su una data certa di riapertura, il Codacons Cilento ha formalizzato un’azione decisa verso l’ente provinciale. L’obiettivo dell’associazione di tutela dei consumatori è ottenere trasparenza amministrativa e verificare la gestione dei fondi e delle fasi di cantiere.

«Cinque anni per realizzare un ponte di appena 46 metri sono una vergogna che non può più essere tollerata. La Provincia di Salerno deve spiegare ai cittadini perché i lavori sono ancora incompiuti e perché il cantiere risulta nuovamente fermo. Il Codacons Cilento non resterà a guardare: presenteremo una formale diffida al presidente della Provincia e, in assenza di risposte concrete, trasmetteremo una segnalazione alla Procura della Repubblica per gli accertamenti sulle eventuali responsabilità».

È il commento dai toni perentori dell’avvocato Bartolomeo Lanzara, responsabile del Codacons Cilento. L’atto di diffida indirizzato alla Provincia chiederà di conoscere dettagliatamente il cronoprogramma aggiornato, l’importo delle somme già impegnate e liquidate, la presenza di eventuali varianti in corso d’opera e le cause tecniche o burocratiche che hanno bloccato i lavori negli ultimi mesi.

I risvolti giudiziari e la richiesta di trasparenza

La richiesta di chiarimenti punta ad accertare eventuali omissioni e danni subiti dalla collettività del comprensorio a causa del prolungarsi dei disagi viari. Le rassicurazioni verbali e le scadenze disattese nel corso del tempo non sono più ritenute sufficienti per chi risiede o opera nella zona.

«Non siamo più disponibili ad ascoltare spiegazioni generiche. I cittadini hanno diritto di sapere cosa sta succedendo. Non basta annunciare riprese dei lavori o formulare nuove promesse: occorrano atti, documenti, responsabilità e una data certa. Se la Provincia non sarà in grado di fornire risposte puntuali e verificabili, chiederemo alla Procura della Repubblica di valutare i fatti e gli eventuali profili di responsabilità, anche sotto il profilo delle possibili omissioni e del danno arrecato alla collettività».

L’impatto sul territorio e i disagi per la viabilità del Vallo di Diano

L’interruzione del collegamento tra Padula e Sassano rappresenta un nodo critico per la mobilita locale. Automobilisti, lavoratori e attività commerciali sono costretti quotidianamente a percorrere viabilità alternative, con un incremento dei tempi di percorrenza e dei costi di trasporto. Negli anni la vicenda ha suscitato frequenti mobilitazioni cittadine, petizioni e prese di posizione da parte della stampa locale, in particolare attraverso l’opera di sensibilizzazione condotta dal giornalista Pierino Cusati tramite La Voce del Meridione, che definì il cantiere una vera e propria criticità infrastrutturale a livello europeo.

L’avvocato Lanzara ha ribadito come la riapertura dell’arteria viaria rappresenti un passaggio inderogabile per la tutela del territorio:

«Un’opera pubblica non può trasformarsi in un cantiere senza fine. Non è accettabile che un’intera comunità debba continuare a pagare il prezzo di ritardi che nessuno riesce a spiegare in maniera convincente. La Provincia ha il dovere di rendere conto ai cittadini. Il Codacons agirà formalmente, senza ulteriori attese, perché la riapertura del Ponte di Caiazzano non è una cortesia, ma un diritto della collettività e un preciso dovere delle istituzioni».