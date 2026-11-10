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Riscaldamenti in provincia di Salerno: quando si accendono, per quante ore e perché non vale per tutti lo stesso calendario

Salerno è in zona C, ma molti comuni dell'entroterra no. Quando si accendono i termosifoni, per quante ore e come scoprire la zona del tuo Comune.

Di:
Ernesto Rocco
Riscaldamento
2 min di lettura

In Italia l’accensione degli impianti termici è regolata dalle zone climatiche, definite dal DPR 412/1993 in base ai gradi-giorno, un indice che misura quanto fa freddo in media in un Comune. Più gradi-giorno, più freddo, calendario più lungo.

I limiti di accensione sono fissati dal DPR 74/2013.

In provincia di Salerno convivono più zone: la costa e il capoluogo sono miti, ma i centri collinari e montani del Cilento, degli Alburni e del Vallo di Diano rientrano spesso in fasce più fredde.

Il calendario per zona

ZonaAccensioneSpegnimentoOre al giorno
C15 novembre31 marzo10
D1 novembre15 aprile12
E15 ottobre15 aprile14
Fnessun limitenessun limitenessun limite

Salerno e la fascia costiera

Salerno capoluogo è in zona C, come gran parte della Campania. Qui i riscaldamenti si accendono dal 15 novembre 2026 al 31 marzo 2027, per un massimo di 10 ore al giorno, nella fascia tra le 5 e le 23.

Entroterra e montagna

Molti Comuni interni sono in zona D o E: qui la stagione è iniziata il 1° novembre o addirittura il 15 ottobre. Non dare per scontato di avere lo stesso calendario del capoluogo.

Come scoprire la zona del tuo Comune

  • consulta la tabella allegata al DPR 412/1993, che elenca tutti i Comuni con zona e gradi-giorno;
  • chiedi all’Ufficio tecnico comunale;
  • se vivi in condominio, l’amministratore o il terzo responsabile dell’impianto conoscono già il dato.

Temperatura massima e deroghe

  • Negli edifici residenziali la temperatura ambiente non deve superare i 20 °C, con la tolleranza prevista dalla norma.
  • Il sindaco può ampliare periodi e orari con un’ordinanza, se il freddo arriva prima del previsto. Controlla l’albo pretorio del tuo Comune.
  • Alcuni edifici, come strutture sanitarie e asili, hanno regole specifiche.

Prima di accendere: i controlli che contano

Caldaia

  • Manutenzione secondo le indicazioni del costruttore e dell’installatore;
  • libretto di impianto aggiornato;
  • controllo dei fumi alle scadenze di legge.

Stufe, camini e pellet

Nelle case dell’entroterra sono diffusissimi. Due regole non negoziabili:

  • canna fumaria pulita prima della stagione;
  • rilevatore di monossido di carbonio nelle stanze dove si usano apparecchi a combustione. Il monossido non ha odore né colore.

Scaldarsi spendendo meno

  • Sfiata i termosifoni a inizio stagione: l’aria intrappolata riduce la resa.
  • Valvole termostatiche per regolare le stanze poco usate.
  • Non coprire i radiatori con mobili o tende.
  • Arieggia pochi minuti con finestre spalancate, invece di lasciarle socchiuse per ore.
  • Di notte chiudi tapparelle e persiane.
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