Riscaldamenti in provincia di Salerno: quando si accendono, per quante ore e perché non vale per tutti lo stesso calendario

In Italia l’accensione degli impianti termici è regolata dalle zone climatiche, definite dal DPR 412/1993 in base ai gradi-giorno, un indice che misura quanto fa freddo in media in un Comune. Più gradi-giorno, più freddo, calendario più lungo.

I limiti di accensione sono fissati dal DPR 74/2013.

In provincia di Salerno convivono più zone: la costa e il capoluogo sono miti, ma i centri collinari e montani del Cilento, degli Alburni e del Vallo di Diano rientrano spesso in fasce più fredde.

Il calendario per zona

Zona Accensione Spegnimento Ore al giorno C 15 novembre 31 marzo 10 D 1 novembre 15 aprile 12 E 15 ottobre 15 aprile 14 F nessun limite nessun limite nessun limite

Salerno e la fascia costiera

Salerno capoluogo è in zona C, come gran parte della Campania. Qui i riscaldamenti si accendono dal 15 novembre 2026 al 31 marzo 2027, per un massimo di 10 ore al giorno, nella fascia tra le 5 e le 23.

Entroterra e montagna

Molti Comuni interni sono in zona D o E: qui la stagione è iniziata il 1° novembre o addirittura il 15 ottobre. Non dare per scontato di avere lo stesso calendario del capoluogo.

Come scoprire la zona del tuo Comune

consulta la tabella allegata al DPR 412/1993 , che elenca tutti i Comuni con zona e gradi-giorno;

, che elenca tutti i Comuni con zona e gradi-giorno; chiedi all’ Ufficio tecnico comunale ;

; se vivi in condominio, l’amministratore o il terzo responsabile dell’impianto conoscono già il dato.

Temperatura massima e deroghe

Negli edifici residenziali la temperatura ambiente non deve superare i 20 °C , con la tolleranza prevista dalla norma.

, con la tolleranza prevista dalla norma. Il sindaco può ampliare periodi e orari con un’ordinanza, se il freddo arriva prima del previsto. Controlla l’albo pretorio del tuo Comune.

può periodi e orari con un’ordinanza, se il freddo arriva prima del previsto. Controlla l’albo pretorio del tuo Comune. Alcuni edifici, come strutture sanitarie e asili, hanno regole specifiche.

Prima di accendere: i controlli che contano

Caldaia

Manutenzione secondo le indicazioni del costruttore e dell’installatore;

secondo le indicazioni del costruttore e dell’installatore; libretto di impianto aggiornato;

aggiornato; controllo dei fumi alle scadenze di legge.

Stufe, camini e pellet

Nelle case dell’entroterra sono diffusissimi. Due regole non negoziabili:

canna fumaria pulita prima della stagione;

prima della stagione; rilevatore di monossido di carbonio nelle stanze dove si usano apparecchi a combustione. Il monossido non ha odore né colore.

Scaldarsi spendendo meno