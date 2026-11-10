Riscaldamenti in provincia di Salerno: quando si accendono, per quante ore e perché non vale per tutti lo stesso calendario

In Italia l’accensione degli impianti termici è regolata dalle zone climatiche, definite dal DPR 412/1993 in base ai gradi-giorno, un indice che misura quanto fa freddo in media in un Comune. Più gradi-giorno, più freddo, calendario più lungo.
I limiti di accensione sono fissati dal DPR 74/2013.
In provincia di Salerno convivono più zone: la costa e il capoluogo sono miti, ma i centri collinari e montani del Cilento, degli Alburni e del Vallo di Diano rientrano spesso in fasce più fredde.
Il calendario per zona
|Zona
|Accensione
|Spegnimento
|Ore al giorno
|C
|15 novembre
|31 marzo
|10
|D
|1 novembre
|15 aprile
|12
|E
|15 ottobre
|15 aprile
|14
|F
|nessun limite
|nessun limite
|nessun limite
Salerno e la fascia costiera
Salerno capoluogo è in zona C, come gran parte della Campania. Qui i riscaldamenti si accendono dal 15 novembre 2026 al 31 marzo 2027, per un massimo di 10 ore al giorno, nella fascia tra le 5 e le 23.
Entroterra e montagna
Molti Comuni interni sono in zona D o E: qui la stagione è iniziata il 1° novembre o addirittura il 15 ottobre. Non dare per scontato di avere lo stesso calendario del capoluogo.
Come scoprire la zona del tuo Comune
- consulta la tabella allegata al DPR 412/1993, che elenca tutti i Comuni con zona e gradi-giorno;
- chiedi all’Ufficio tecnico comunale;
- se vivi in condominio, l’amministratore o il terzo responsabile dell’impianto conoscono già il dato.
Temperatura massima e deroghe
- Negli edifici residenziali la temperatura ambiente non deve superare i 20 °C, con la tolleranza prevista dalla norma.
- Il sindaco può ampliare periodi e orari con un’ordinanza, se il freddo arriva prima del previsto. Controlla l’albo pretorio del tuo Comune.
- Alcuni edifici, come strutture sanitarie e asili, hanno regole specifiche.
Prima di accendere: i controlli che contano
Caldaia
- Manutenzione secondo le indicazioni del costruttore e dell’installatore;
- libretto di impianto aggiornato;
- controllo dei fumi alle scadenze di legge.
Stufe, camini e pellet
Nelle case dell’entroterra sono diffusissimi. Due regole non negoziabili:
- canna fumaria pulita prima della stagione;
- rilevatore di monossido di carbonio nelle stanze dove si usano apparecchi a combustione. Il monossido non ha odore né colore.
Scaldarsi spendendo meno
- Sfiata i termosifoni a inizio stagione: l’aria intrappolata riduce la resa.
- Valvole termostatiche per regolare le stanze poco usate.
- Non coprire i radiatori con mobili o tende.
- Arieggia pochi minuti con finestre spalancate, invece di lasciarle socchiuse per ore.
- Di notte chiudi tapparelle e persiane.
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