Golfo di Policastro: cosa vedere tra Sapri, Scario e Policastro Bussentino

Il Golfo di Policastro è l’estremo sud della provincia di Salerno, ai confini con la Basilicata. Ne fanno parte Sapri, Scario e Policastro Bussentino, tutti dentro il Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

Sapri

È la città più popolosa del golfo e l’ultima località costiera campana prima della Basilicata. Si trova tra Villammare e Acquafredda, sulla linea tirrenica e sulla SS18.

La Spedizione di Sapri. Nel giugno 1857 Carlo Pisacane sbarcò a Sapri con i suoi compagni nella Spedizione dei Trecento, finita tragicamente ma entrata nella memoria collettiva grazie ai versi di Luigi Mercantini. Per questo la città è chiamata “Città della Spigolatrice”.

Statua della Spigolatrice: bronzo inaugurato nel 1994 sullo Scoglio dello Scialandro.

bronzo inaugurato nel 1994 sullo Scoglio dello Scialandro. Obelisco a Carlo Pisacane: vicino alla Specola, costruito per ricordare lo sbarco del 1857.

vicino alla Specola, costruito per ricordare lo sbarco del 1857. Specola: ex osservatorio astronomico e meteorologico del 1927, alto circa 15 metri, nella zona Cammarelle.

ex osservatorio astronomico e meteorologico del 1927, alto circa 15 metri, nella zona Cammarelle. Chiesa dell’Immacolata Concezione: del 1730, in piazza Plebiscito, è il principale edificio religioso; dietro c’è il Pozzo di San Vito.

del 1730, in piazza Plebiscito, è il principale edificio religioso; dietro c’è il Pozzo di San Vito. Villa marittima romana di Cammarelle: costruita tra il I e il II secolo d.C., copre circa 7.000 metri quadrati.

costruita tra il I e il II secolo d.C., copre circa 7.000 metri quadrati. Torre di Mezzanotte: struttura difensiva medievale di cui restano poche tracce, consigliata per la vista sulla costa.

Mare e sentieri. Le spiagge principali sono Cammarelle, Lungomare e San Giorgio. Dal porto turistico partono escursioni in barca lungo le coste del Cilento e della Basilicata. Tra le grotte marine ci sono la Grotta di Matrepellara e la zona di Cartolano. Il sentiero “Apprezzami l’Asino” è un’antica mulattiera che collega Sapri a Maratea.

Scario

Frazione di San Giovanni a Piro, è il borgo marino più a nord del golfo. Il porto turistico ha posti barca per natanti fino a 20 metri e dal molo partono escursioni verso gli Infreschi e la costa della Masseta. Il lungomare Marconi è descritto come “il salotto del paese”.

Spiagge vicine: Tragara e Sciabica, a circa 5 minuti dal centro.

Tragara e Sciabica, a circa 5 minuti dal centro. Il Marcellino (spiaggia dei Francesi): raggiungibile in barca o a piedi, con un sentiero di circa 40 minuti dal pianoro di Ciolandrea.

raggiungibile in barca o a piedi, con un sentiero di circa 40 minuti dal pianoro di Ciolandrea. Spiaggia dei Gabbiani: solo via mare, senza servizi.

solo via mare, senza servizi. La Resima: caletta di ciottoli a nord di Scario, con accesso gratuito.

caletta di ciottoli a nord di Scario, con accesso gratuito. Punta degli Infreschi: a circa 30 minuti di barca da Scario, su un tratto di 4,6 chilometri.

Policastro Bussentino

Frazione di Santa Marina, si trova alla foce del fiume Bussento. Nacque come colonia greca, poi romana, con il nome di Buxentum. Il castello risale al VII secolo, quando Policastro divenne sede bizantina, ed è stato rimaneggiato in epoca normanna. Il Duomo di Santa Maria Assunta ha impianto romanico dell’XI secolo, con tre absidi del VI secolo sotto la chiesa, costruite nell’area del foro romano di Buxentum. Il porto turistico è in fondo al corso principale e le spiagge sono lunghe, in parte sabbiose, con lidi attrezzati e tratti liberi.

Come arrivare

In auto: dalla SS18 o dall’uscita Policastro della superstrada Cilentana. Da Napoli sono circa 170 chilometri e due ore e mezza; da Salerno circa 120 chilometri. Per Sapri si usano anche le uscite autostradali di Padula-Buonabitacolo e Lagonegro Nord.

dalla SS18 o dall’uscita Policastro della superstrada Cilentana. Da Napoli sono circa 170 chilometri e due ore e mezza; da Salerno circa 120 chilometri. Per Sapri si usano anche le uscite autostradali di Padula-Buonabitacolo e Lagonegro Nord. In treno: la stazione di Policastro Bussentino è sulla linea Tirrenica Sud, a 10 minuti a piedi dal centro; Sapri è sulla stessa linea.

la stazione di Policastro Bussentino è sulla linea Tirrenica Sud, a 10 minuti a piedi dal centro; Sapri è sulla stessa linea. Distanze: Scario dista 4 chilometri da Policastro, 5 da Santa Marina e 10 da Sapri.

Scario dista 4 chilometri da Policastro, 5 da Santa Marina e 10 da Sapri. Senza auto: si usano i bus di linea estivi o il taxi, perché il collegamento tra i due centri non è frequente.

Per approfondire: le guide a Palinuro, a come arrivare nel Cilento e al Vallo di Diano.