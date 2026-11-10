Attualità

Golfo di Policastro: cosa vedere tra Sapri, Scario e Policastro Bussentino

Alla scoperta di Sapri, Scario e Policastro Bussentino: storia, spiagge e consigli utili per un viaggio nel Parco Nazionale del Cilento.

Di:
Luisa Monaco
Sapri
3 min di lettura

Il Golfo di Policastro è l’estremo sud della provincia di Salerno, ai confini con la Basilicata. Ne fanno parte Sapri, Scario e Policastro Bussentino, tutti dentro il Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

Sapri

È la città più popolosa del golfo e l’ultima località costiera campana prima della Basilicata. Si trova tra Villammare e Acquafredda, sulla linea tirrenica e sulla SS18.

La Spedizione di Sapri. Nel giugno 1857 Carlo Pisacane sbarcò a Sapri con i suoi compagni nella Spedizione dei Trecento, finita tragicamente ma entrata nella memoria collettiva grazie ai versi di Luigi Mercantini. Per questo la città è chiamata “Città della Spigolatrice”.

  • Statua della Spigolatrice: bronzo inaugurato nel 1994 sullo Scoglio dello Scialandro.
  • Obelisco a Carlo Pisacane: vicino alla Specola, costruito per ricordare lo sbarco del 1857.
  • Specola: ex osservatorio astronomico e meteorologico del 1927, alto circa 15 metri, nella zona Cammarelle.
  • Chiesa dell’Immacolata Concezione: del 1730, in piazza Plebiscito, è il principale edificio religioso; dietro c’è il Pozzo di San Vito.
  • Villa marittima romana di Cammarelle: costruita tra il I e il II secolo d.C., copre circa 7.000 metri quadrati.
  • Torre di Mezzanotte: struttura difensiva medievale di cui restano poche tracce, consigliata per la vista sulla costa.

Mare e sentieri. Le spiagge principali sono Cammarelle, Lungomare e San Giorgio. Dal porto turistico partono escursioni in barca lungo le coste del Cilento e della Basilicata. Tra le grotte marine ci sono la Grotta di Matrepellara e la zona di Cartolano. Il sentiero “Apprezzami l’Asino” è un’antica mulattiera che collega Sapri a Maratea.

Scario

Frazione di San Giovanni a Piro, è il borgo marino più a nord del golfo. Il porto turistico ha posti barca per natanti fino a 20 metri e dal molo partono escursioni verso gli Infreschi e la costa della Masseta. Il lungomare Marconi è descritto come “il salotto del paese”.

  • Spiagge vicine: Tragara e Sciabica, a circa 5 minuti dal centro.
  • Il Marcellino (spiaggia dei Francesi): raggiungibile in barca o a piedi, con un sentiero di circa 40 minuti dal pianoro di Ciolandrea.
  • Spiaggia dei Gabbiani: solo via mare, senza servizi.
  • La Resima: caletta di ciottoli a nord di Scario, con accesso gratuito.
  • Punta degli Infreschi: a circa 30 minuti di barca da Scario, su un tratto di 4,6 chilometri.

Policastro Bussentino

Frazione di Santa Marina, si trova alla foce del fiume Bussento. Nacque come colonia greca, poi romana, con il nome di Buxentum. Il castello risale al VII secolo, quando Policastro divenne sede bizantina, ed è stato rimaneggiato in epoca normanna. Il Duomo di Santa Maria Assunta ha impianto romanico dell’XI secolo, con tre absidi del VI secolo sotto la chiesa, costruite nell’area del foro romano di Buxentum. Il porto turistico è in fondo al corso principale e le spiagge sono lunghe, in parte sabbiose, con lidi attrezzati e tratti liberi.

Come arrivare

  • In auto: dalla SS18 o dall’uscita Policastro della superstrada Cilentana. Da Napoli sono circa 170 chilometri e due ore e mezza; da Salerno circa 120 chilometri. Per Sapri si usano anche le uscite autostradali di Padula-Buonabitacolo e Lagonegro Nord.
  • In treno: la stazione di Policastro Bussentino è sulla linea Tirrenica Sud, a 10 minuti a piedi dal centro; Sapri è sulla stessa linea.
  • Distanze: Scario dista 4 chilometri da Policastro, 5 da Santa Marina e 10 da Sapri.
  • Senza auto: si usano i bus di linea estivi o il taxi, perché il collegamento tra i due centri non è frequente.

Per approfondire: le guide a Palinuro, a come arrivare nel Cilento e al Vallo di Diano.

Argomenti
Altre notizie di Attualità
Tutte le notizie di Attualità →
Resta aggiornato
Aggiungi InfoCilento alle fonti preferite di Google

Così le nostre notizie compariranno più spesso nelle tue ricerche su Google.

Canale WhatsAppDiretta Canale 79Scarica l'app
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

InfoCilento

CANALE 79 DTT

Quotidiano online di informazione, cultura, cronaca e attualità sul Cilento, Vallo di Diano, Golfo di Policastro e provincia di Salerno.

Sezioni

InfoCilento TV

Redazione

Segnala una notizia

Hai una segnalazione o vuoi contattare la nostra redazione giornalistica?

Invia un messaggio →

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l'immediata rettifica a norma di legge.

Redazione | Collabora | Newsletter | Gestione reclami | Cookie Policy | Codice di condotta | Contatti & Pubblicità