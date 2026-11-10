Ospedale Sapri, punto nascita: il Consiglio di Stato nega la sospensiva

Arriva una doccia fredda sulla battaglia legale avviata dal Comune di Sapri per scongiurare la chiusura del reparto di ostetricia e ginecologia del presidio ospedaliero “Immacolata”. Il Consiglio di Stato, Sezione Terza, ha respinto l’istanza cautelare monocratica urgente presentata dal municipio cilentano contro la Regione Campania e l’ASL Salerno. Il provvedimento, a firma della presidente Rosanna De Nictolis, lascia dunque inalterato l’iter che prevede la cessazione del servizio a partire dal prossimo 16 novembre.

La decisione dei giudici di Palazzo Spada giunge a seguito del ricorso in appello promosso dall’amministrazione comunale di Sapri, rappresentata dall’avvocato Amerigo Russo, per ottenere la riforma della sentenza del TAR Campania del 21 settembre scorso e la sospensione della delibera di Giunta regionale n. 418/2025, insieme alle disposizioni attuative dell’ASL Salerno.

Le motivazioni del Consiglio di Stato e i dettagli del decreto

Nel decreto presidenziale n. 04770/2026, pubblicato il 10 novembre 2026, il Consiglio di Stato ha chiarito che non sussistono i presupposti per un intervento d’urgenza in sede monocratica. Il giudice amministrativo ha evidenziato come «al sommario esame proprio della presente fase non si ravvisano ragioni per scostarsi dalla sentenza del Tar».

Parimenti, è stata rigettata la richiesta di abbreviazione dei termini di procedura. Nel testo si legge infatti la scelta di «non ravvisare ragioni di urgenza tali da consentire la deroga dei termini a difesa e dell’ordine legale di trattazione delle cause, ordine a cui e’ sotteso il principio del giudice naturale precostituito per legge, sicche’ l’istanza di abbreviazione dei termini va respinta».

La trattazione collegiale della vicenda è stata fissata per la camera di consiglio del prossimo 3 dicembre 2026, data in cui i giudici si pronunceranno sull’istanza cautelare in sede collegiale.

L’impatto sul presidio sanitario e la data del 16 novembre

La pronuncia monocratica non ferma le disposizioni organizzative già approvate dall’Azienda Sanitaria Locale. Nello specifico, restano efficaci le indicazioni operative impartite con la nota della Direzione sanitaria dell’ospedale di Sapri (prot. ASLSA-0273220-2026 del 22 ottobre 2026) e la nota della Direzione generale dell’ASL Salerno (prot. n. 0271422 del 20 ottobre 2026), che dispongono l’arresto delle attività del punto nascita a far data dal 16 novembre 2026.

L’azione giudiziaria vedeva il Comune di Sapri schierato in prima linea, supportato ad adiuvandum dalla presenza nel procedimento dei comuni del comprensorio del Cilento e del Vallo di Diano — tra cui San Giovanni a Piro, Vibonati, Camerota, Centola, Rofrano, Celle di Bulgheria, Torraca, Ispani, Santa Marina, Morigerati, Casaletto Spartano, Caselle in Pittari, Roccagloriosa, Alfano, Tortorella — e del Comitato “San Rocco Bene Comune”. Resta ora da attendere l’udienza del 3 dicembre per capire quali saranno gli sviluppi legali nel merito.