Vibonati inaugura il Monumento ai Caduti: programma e solennità del 13 novembre

Il Comune di Vibonati si appresta a vivere un momento di profondo valore civile e storico. Venerdì 13 novembre 2026, alle ore 10:00, la comunità locale e il territorio del Cilento si ritroveranno per l’inaugurazione ufficiale del Monumento ai Caduti per l’Italia. L’evento, organizzato per rendere omaggio a chi ha sacrificato la propria vita per la Patria, rappresenta un importante appuntamento istituzionale volto a trasmettere ai più giovani i principi fondamentali di pace, libertà e identità nazionale.

Il programma della cerimonia e i momenti solenni

Le celebrazioni si terranno negli spazi del Monastero di San Francesco di Paola, in via Monastero 3/c. La prima fase della giornata vedrà il raduno dei partecipanti, alla presenza di autorità civili, militari e religiose, oltre alle rappresentanze delle associazioni locali e agli studenti delle scuole del territorio.

A dare solennità al momento sarà lo schieramento della Fanfara del 10° Reggimento Carabinieri “Campania”, a cui seguiranno la resa degli onori, la cerimonia dell’alzabandiera e la diffusione dell’Inno Nazionale. Il fulcro della manifestazione coinciderà con la scopertura ufficiale del busto e della stele commemorativa, accompagnata dalla benedizione ecclesiastica. La commemorazione all’aperto si concluderà con il posizionamento della corona d’alloro e le note del Silenzio, eseguite in memoria dei caduti.

Spazio ai giovani e concerto della Fanfara dei Carabinieri

La seconda parte dell’evento si sposterà all’interno delle sale del Monastero, dove sono previsti i saluti istituzionali del Sindaco di Vibonati e degli ospiti intervenuti. Un ruolo centrale all’interno della scaletta sarà affidato agli alunni delle scolareschi presenti: i ragazzi condivideranno con la platea pensieri, poesie e brevi riflessioni dedicate al valore del ricordo e all’importanza della convivenza pacifica.

L’incontro si arricchirà successivamente con l’esibizione musicale della Fanfara del 10° Reggimento Carabinieri “Campania”, che proporrà un repertorio di brani patriottici e brani simbolo dell’Arma. La chiusura della manifestazione è fissata per le ore 12:15 con i ringraziamenti a tutti i partecipanti.

Valore simbolico e custode del ricordo

L’inaugurazione dell’opera scultorea va oltre la semplice ricorrenza formale, configurandosi come un’opera tangibile per preservare la memoria collettiva. La cerimonia intende riaffermare l’importanza del legame tra le generazioni passate e quelle future, ponendo la storia come base per la costruzione di una società consapevole.

La visione dell’amministrazione e della comunità si riassume nel motto individuato per la manifestazione: «La memoria unisce, la pace costruisce il futuro». Un richiamo che sintetizza la volontà di fare del ricordo un elemento di coesione sociale e di stabilità per gli anni a venire.