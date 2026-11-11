Futuro Nazionale si rafforza a Salerno: il notaio Roberto Orlando nominato coordinatore comunale

Il movimento politico Futuro Nazionale rafforza la propria presenza organizzativa in Campania ufficializzando la nomina del notaio Roberto Orlando come nuovo coordinatore comunale per la città di Salerno. La decisione, annunciata dalla guida regionale del partito, punta a consolidare la presenza del movimento sul territorio salernitano attraverso una figura professionale di alto profilo.

Nomina e compiti del nuovo coordinatore cittadino

L’incarico assegnato al notaio Roberto Orlando rientra in una strategia di radicamento che mira a strutturare in modo capillare l’azione politica a livello locale. Il neo coordinatore avrà la responsabilità di dirigere la squadra cittadina, organizzare le attività e promuovere i progetti di Futuro Nazionale nel capoluogo. Tra le priorità del suo mandato figurano la creazione di un canale diretto di ascolto con i residenti e la collaborazione attiva con il tessuto associativo e sociale della città, operando in stretta sinergia con la struttura provinciale del movimento.

L’augurio della dirigenza regionale

La designazione è stata ufficializzata direttamente dai vertici campani del partito attraverso una nota formale.

“L’avv. Lello Di Capua, coordinatore regionale di Futuro Nazionale Campania, comunica la nomina del notaio Roberto Orlando a coordinatore comunale di Salerno.”

A seguito dell’annuncio, l’avvocato Di Capua, a nome dell’intero Coordinamento regionale, ha espresso al notaio Orlando i più vivi auguri per l’inizio di questo nuovo percorso e per il lavoro che andrà a svolgere sul territorio salernitano.