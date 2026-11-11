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ISEE 2027: perché va rinnovato a gennaio e come farlo in provincia di Salerno

L'ISEE scade il 31 dicembre. Cosa serve per rinnovarlo, dove farlo nel Salernitano e la scadenza da non perdere per l'Assegno unico. Leggi la guida.

Di:
Fiorenza Di Palma
ISEE 2027: perché va rinnovato a gennaio e come farlo in provincia di Salerno
2 min di lettura

La Dichiarazione sostitutiva unica (DSU), da cui nasce l’ISEE, vale fino al 31 dicembre dell’anno in cui è stata presentata. Non conta il mese: un ISEE fatto a novembre scade comunque a fine anno.

Dal 1° gennaio 2027, quindi, serve una nuova DSU per continuare a ricevere prestazioni e agevolazioni legate all’indicatore.

A cosa serve l’ISEE

L’ISEE è la chiave d’accesso a gran parte del welfare. Tra gli usi più comuni:

  • Assegno unico per i figli;
  • bonus sociale su luce, gas e acqua;
  • tasse universitarie e borse di studio;
  • servizi comunali: mense, trasporto scolastico, asili nido;
  • prestazioni sociali agevolate erogate da Comuni e Ambiti territoriali.

Assegno unico: la scadenza che conta

Chi riceve l’Assegno unico non deve presentare una nuova domanda ogni anno, ma deve aggiornare l’ISEE. Senza un ISEE valido, da marzo l’assegno viene pagato nella misura minima.

Se l’ISEE viene presentato entro il 30 giugno, l’INPS riconosce gli arretrati a partire da marzo. Muoversi a gennaio o febbraio evita del tutto il problema.

I documenti da preparare

Per tutti i componenti del nucleo

  • documento d’identità e codice fiscale;
  • contratto d’affitto registrato, se si vive in locazione;
  • eventuali certificazioni di disabilità.

Redditi e patrimonio

L’ISEE 2027 guarda alla situazione di due anni prima: redditi del 2025 e patrimonio al 31 dicembre 2025.

  • dichiarazione dei redditi o Certificazione Unica;
  • saldo e giacenza media di conti correnti, libretti e carte prepagate;
  • titoli, investimenti e polizze;
  • dati degli immobili e dei mutui residui;
  • targhe di auto e moto di proprietà.

Dove fare l’ISEE

Online, da soli

Con SPID o CIE si può usare l’ISEE precompilato sul sito dell’INPS: buona parte dei dati è già inserita, e i tempi si accorciano.

Con l’aiuto di un CAF o di un patronato

Nei principali centri della provincia, da Salerno a Battipaglia, da Agropoli a Vallo della Lucania e Sala Consilina, sono presenti CAF e patronati che compilano la DSU gratuitamente. A gennaio le agende si riempiono in fretta: conviene prenotare subito.

Errori da evitare

  • Dimenticare un conto o una carta prepagata: l’INPS può segnalare omissioni e difformità.
  • Sbagliare la composizione del nucleo: conta lo stato di famiglia anagrafico, con regole particolari per coniugi e figli.
  • Aspettare l’ultimo momento: tra presentazione e rilascio servono alcuni giorni.
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