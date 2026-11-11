Fondi strade piccoli Comuni: in Campania 812mila euro dal MIT, le novità

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato l’Avviso 2026 del Fondo investimenti stradali nei piccoli Comuni, uno strumento destinato a migliorare la viabilità, la manutenzione e la sicurezza delle reti viarie locali nei centri con un numero ridotto di residenti. Per il territorio della Campania la dotazione complessiva ammonta a 812 mila euro, inserita all’interno di un piano nazionale da 10 milioni di euro. L’iniziativa offre un contributo economico diretto per sostenere i piccoli centri della regione, compresi i Comuni della provincia di Salerno, del Cilento e del Vallo di Diano.

I requisiti e le scadenze per presentare la domanda

Il contributo è rivolto ai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, che potranno beneficiare di un finanziamento massimo fino a 150 mila euro ciascuno. Il bando stabilisce criteri precisi di accesso per garantire una distribuzione equa delle risorse regionali e nazionali.

Possono inoltrare la richiesta di finanziamento:

Gli enti locali che non hanno mai beneficiato dei contributi previsti dal Fondo.

dei contributi previsti dal Fondo. I Comuni che nelle edizioni precedenti hanno ottenuto una somma inferiore al 50% dell’importo richiesto, a patto che non abbiano già avviato le procedure formali di affidamento dei lavori.

Le domande devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica tramite la piattaforma istanzedigitali.mit.gov.it. Lo sportello digitale apre dalle ore 12:00 del 10 novembre e rimarrà attivo fino alle ore 12:00 del 30 novembre.

Il bilancio del Fondo e il contesto territoriale

L’intervento mira a sostenere le infrastrutture locali nei piccoli centri abitati, dove la qualità e la sicurezza della rete stradale condizionano la vita quotidiana dei residenti, le attività commerciali e l’accesso ai servizi essenziali.

In merito alla misura, il professore Aurelio Tommasetti ha sottolineato l’impatto economico e sociale dell’intervento per l’area campana e salernitana:

«Dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti guidato da Matteo Salvini arriva un nuovo segnale concreto di attenzione ai piccoli Comuni: fino a 812 mila euro per la manutenzione e la sicurezza delle strade comunali in Campania. Un’opportunità importante anche per tanti centri della provincia di Salerno, dove una viabilità efficiente sostiene la qualità della vita, le attività economiche e l’accesso ai servizi».

Analizzando il bilancio complessivo della misura a livello nazionale, gli interventi finanziati hanno già interessato un numero elevato di amministrazioni locali.