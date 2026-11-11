Falsi vigili al telefono a Salerno: scatta l’allarme truffe sui veicoli

Falsi agenti della Polizia Municipale stanno prendendo di mira i residenti di Salerno con telefonate ingannevoli volte a generare ansia e allarmismo. La segnalazione arriva direttamente dal Comando di via dei Carrari, che nelle ultime 24 ore ha registrato un’ondata di chiamate alla Centrale Operativa e al Corpo di Guardia da parte di cittadini insospettiti. Il copione è quasi sempre lo stesso: gli interlocutori al telefono si spacciano per Vigili Urbani o appartenenti ad altre Forze dell’Ordine, facendo riferimento a presunti controlli in corso su veicoli che risulterebbero rottamati, sottoposti a sequestro o persino di provenienza furtiva.

La smentita del Comando e le modalità del raggiro

Dagli uffici di via dei Carrari è arrivata una smentita perentoria: nessuna di queste telefonate è stata effettuata da agenti o dal personale amministrativo del Corpo. Si tratta di un vero e proprio tentativo di raggiro condotto da numerazioni differenti ma unite dalla medesima strategia intimidatoria. L’obiettivo dei malintenzionati è far leva sulla paura di ipotetiche irregolarità amministrative o giudiziarie per spingere le vittime a cedere a successive richieste di denaro o dati personali.

L’appello ai cittadini e la tutela delle fasce fragili

I Caschi Bianchi invitano l’intera comunità a mantenere la massima vigilanza, raccomandando di prestare particolare attenzione alle persone anziane e a chi vive da solo, soggetti statisticamente più esposti a questo tipo di manipolazioni. Nel caso in cui si riceva una chiamata sospetta, l’indicazione è di interrompere subito la conversazione, informare tempestivamente un familiare o una persona di fiducia e contattare il numero unico di emergenza 112 oppure la Centrale Operativa della Polizia Municipale. In alternativa, è possibile segnalare l’accaduto recandosi di persona presso il comando o la caserma più vicina.

Indagini in corso e collaborazione istituzionale

Sul fenomeno sono già partiti gli accertamenti da parte del Comando di Polizia Municipale per risalire all’identità dei responsabili e tracciare le utenze telefoniche utilizzate. Gli inquirenti sottolineano quanto sia fondamentale la tempestività delle segnalazioni per arginare la diffusione del raggiro e tutelare il territorio.