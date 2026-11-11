Cilento

Lido Trentova ad Agropoli, scatta il dissequestro: ora la demolizione delle opere in cemento armato

Agropoli, dissequestrate le opere al Lido Trentova. Via al ripristino dei luoghi con la demolizione del cemento armato e di parte del basamento

Di:
Ernesto Rocco
Lavori Trentova
2 min di lettura

Dopo mesi di stop, il cantiere del Lido Trentova di Agropoli può riaprire, ma solo per smontare quello che era stato costruito. I giudici hanno disposto il dissequestro del cantiere. Il sequestro da parte della Guardia di Finanza e della Polizia municipale era scattato il 3 marzo scorso. Il nuovo provvedimento servirà a garantire il ripristino dello stato dei luoghi senza gli interventi contestati. Il ripristino comprende la demolizione delle strutture in cemento armato e di una parte del basamento.

Il sequestro di marzo e i vincoli della zona A

Il 3 marzo 2026 le forze dell’ordine contestarono opere non proponibili in una zona protetta, in pieno Parco Nazionale e a ridosso del mare. Inoltre era stata contestata un’occupazione illegittima di demanio. Per questo vennero apposti i sigilli e i lavori interrotti. Il cantiere fu affidato alla custodia giudiziaria dello stesso proprietario. La documentazione finì sul tavolo della procura di Vallo della Lucania.

Il ricorso al Tar respinto a maggio

Parallelamente la vicenda era sfociata anche in un ricorso ai giudici amministrativi. Il Comune aveva emesso un’ordinanza che disponeva la demolizione di alcune opere e il ripristino dei luoghi. La società interessata l’aveva impugnata davanti al Tar della Campania. A maggio i giudici amministrativi avevano respinto il ricorso e confermato la validità dell’ordinanza.

Cosa succede adesso

Con il dissequestro può partire la fase di ripristino dei luoghi. Resta aperto il procedimento penale. Un primo passo, però, per restituire dignità ad una delle aree più suggestive della costa agropolese che aveva perso molto la scorsa estate senza lo stabilimento balneare, punto di riferimento anche per molti turisti.

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