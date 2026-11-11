Parco del Cilento: al via la VAS per l’aggiornamento del Piano

L’iter per l’aggiornamento del Piano del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni entra ufficialmente in una fase decisiva. La Regione Campania, attraverso la nota prot. n. 942797 del 10 novembre 2026 emanata dagli uffici competenti in qualità di Autorità Competente, ha comunicato l’avvio formale della consultazione preliminare di scoping. La procedura si inserisce nell’ambito della Valutazione Ambientale Strategica (VAS), integrata con la Valutazione di Incidenza (VIncA), in conformità con l’articolo 13 del Decreto Legislativo 152/2006.

L’avvio dello scoping apre un fondamentale confronto tecnico e istituzionale incentrato sul Rapporto Preliminare Ambientale elaborato dall’Ente Parco, che figura come Autorità Procedente.

I tempi della consultazione e il ruolo degli enti

A partire dalla data di trasmissione dell’atto regionale, i Soggetti Competenti in Materia Ambientale (SCA) dispongono di una finestra temporale di 30 giorni, con scadenza fissata al 10 dicembre 2026, per far giungere le proprie osservazioni, i pareri e i contributi di natura tecnica. La platea dei soggetti coinvolti comprende comuni, enti sovracomunali, autorità di bacino, soprintendenze, agenzie ambientali e tutte le amministrazioni territoriali interessate.

Questa fase preliminare ha lo scopo di definire con esattezza l’ambito di applicazione, la portata e il grado di dettaglio delle informazioni ambientali che dovranno comporre il futuro Rapporto Ambientale, assicurando rigore scientifico e sostenibilità alle scelte operative.

I cardini del nuovo strumento di gestione

La revisione del Piano del Parco risponde alla necessità di dotare l’area protetta campana di uno strumento amministrativo e programmatico moderno. Gli assi portanti della proposta di aggiornamento includono:

Nuova zonizzazione e cartografia aggiornata: adozione di scale adeguate per garantire precisione nella perimetrazione e nella gestione delle diverse aree di tutela (zone A, B, C e D);

adozione di scale adeguate per garantire precisione nella perimetrazione e nella gestione delle diverse aree di tutela (zone A, B, C e D); Sostenibilità e contrasto allo spopolamento: definizione di un nuovo equilibrio tra la salvaguardia della biodiversità e lo sviluppo socio-economico del territorio, puntando sulla valorizzazione delle filiere locali e sul potenziamento dei servizi per i residenti;

definizione di un nuovo equilibrio tra la salvaguardia della biodiversità e lo sviluppo socio-economico del territorio, puntando sulla valorizzazione delle filiere locali e sul potenziamento dei servizi per i residenti; Adeguamento normativo: perfetto coordinamento con gli strumenti di pianificazione paesaggistica della Regione Campania e con i piani di gestione dei siti appartenenti alla Rete Natura 2000.

Le dichiarazioni dei vertici dell’Ente Parco

L’avvio della procedura rappresenta un passaggio di rilevante valore strategico per le comunità locali e le istituzioni del territorio.

«L’avvio formale della fase di scoping segna un momento cruciale di ascolto e condivisione istituzionale – dichiara il Presidente dell’Ente Parco, Giuseppe Coccorullo –. Il nuovo Piano del Parco non vuole essere un semplice elenco di vincoli, ma una guida strategica costruita insieme ai territori. La tutela della nostra straordinaria biodiversità deve camminare di pari passo con il diritto delle comunità locali a vivere, lavorare e investire in modo sostenibile nel Cilento, nel Vallo di Diano e negli Alburni».

Sul piano strettamente operativo e procedurale si registra anche l’intervento della direzione generale dell’Ente.

«Con la nota regionale di ieri entriamo nel vivo dell’istruttoria tecnico-ambientale – aggiunge il Direttore dell’Ente Parco, Romano Gregorio –. I contributi e le osservazioni che perverranno dagli enti e dai soggetti competenti nei prossimi trenta giorni saranno fondamentali per affinare il quadro conoscitivo del Rapporto Ambientale e accompagnare il Piano verso la successiva fase di adozione e consultazione pubblica».

Tutti gli atti e la documentazione inerente al Rapporto Preliminare Ambientale sono liberamente consultabili sulla piattaforma web VIA-VAS della Regione Campania, all’interno della quale sono reperibili le istruzioni procedurali per l’invio formale dei contributi tecnici.