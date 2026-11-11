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Furti nei supermercati del Vallo di Diano: blitz dei carabinieri, sei denunciati a Sala Consilina

Blitz dei Carabinieri a Sala Consilina: intercettato furgone sospetto con migliaia di euro di merce rubata nei supermercati del Vallo di Diano. Sei denunce

Di:
Erminio Cioffi
Furti nei supermercati del Vallo di Diano: blitz dei carabinieri, sei denunciati a Sala Consilina
2 min di letturaAggiornato il

Sei persone, ritenute responsabili di una serie di furti ai danni di diversi supermercati del territorio, sono state fermate e denunciate dai carabinieri della Compagnia di Sala Consilina. L’operazione è scattata nel tardo pomeriggio di ieri nel centro valdianese.

I controlli sul furgone sospetto

L’intervento delle forze dell’ordine è iniziato intorno alle 18:00, quando una pattuglia dell’Arma ha notato un furgone in sosta nei pressi di un noto supermercato locale. Il veicolo era già da tempo sotto l’attenzione degli investigatori, in quanto associato a precedenti episodi di furto registrati all’interno di varie attività commerciali della zona.

Il rinvenimento della refurtiva

Alla luce dei riscontri preliminari, i militari hanno deciso di effettuare una perquisizione approfondita del mezzo. All’interno del vano carico è stata recuperata un’ingente quantità di prodotti alimentari e articoli di profumeria, per un valore commerciale stimato in diverse migliaia di euro, ritenuta provento delle attività illecite.

I provvedimenti a carico dei responsabili

A bordo del veicolo si trovavano sei persone, tutte di origine straniera e residenti in provincia di Potenza. I soggetti sono stati accompagnati presso la sede della Compagnia Carabinieri per le operazioni di identificazione e il svariamento dei rilievi di rito. Al termine delle formalità burocratiche, per tutti e sei è scattata la denuncia a piede libero alla Procura della Repubblica con le accuse di furto e ricettazione.

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