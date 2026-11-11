Velia, l’antica Elea: la città di Parmenide, la Porta Rosa e come visitare gli scavi

Velia, ad Ascea, è l’antica città greca di Elea: fondata dai Focei, profughi dalla città di Focea in fuga dai Persiani, intorno al 540 a.C. Secondo il geografo Strabone, i fondatori la chiamarono prima Hyele, dal nome di una sorgente locale, poi Elea; in epoca ellenistica e romana il nome cambiò in Velia. Dista circa 40 chilometri da Agropoli.

La scuola eleatica

Qui vissero e insegnarono Parmenide e Zenone, considerati i padri della scuola eleatica, una delle grandi correnti della filosofia greca.

Cosa vedere

La Porta Rosa: è descritta come il più antico arco a tutto sesto d’Italia. Fu riscoperta l’8 marzo 1964 dall’archeologo Mario Napoli.

è descritta come il più antico arco a tutto sesto d’Italia. Fu riscoperta l’8 marzo 1964 dall’archeologo Mario Napoli. L’acropoli: il nucleo più antico della città. Ospita un teatro, costruito in epoca romana sopra uno precedente, e un tempio; nel 2022 uno scavo ha portato alla luce un tempio arcaico dedicato ad Atena.

il nucleo più antico della città. Ospita un teatro, costruito in epoca romana sopra uno precedente, e un tempio; nel 2022 uno scavo ha portato alla luce un tempio arcaico dedicato ad Atena. La Torre Angioina: nota anche come Torre di Castellammare della Bruca, è stata restaurata e resa visitabile.

nota anche come Torre di Castellammare della Bruca, è stata restaurata e resa visitabile. Le terme: le Terme Adrianee, del II secolo d.C., hanno un mosaico nel frigidarium; vicino alla sorgente Hyele c’è un complesso termale di epoca ellenistica.

le Terme Adrianee, del II secolo d.C., hanno un mosaico nel frigidarium; vicino alla sorgente Hyele c’è un complesso termale di epoca ellenistica. Le chiese sull’acropoli: custodiscono una raccolta di reperti archeologici.

Come si visita

Il percorso parte dalla città bassa e sale fino all’acropoli, con pannelli informativi lungo il cammino. Per l’intero percorso servono circa due ore. Le visite guidate sono comprese nel biglietto e vanno prenotate. L’accesso all’acropoli può essere limitato o sospeso in certi momenti.

Orari e biglietti

Nel periodo dal 29 marzo al 20 settembre 2026 il sito chiudeva alle 19:00, con ultimo ingresso al percorso completo alle 17:30 e la città bassa visitabile fino alle 18:30. Gli orari cambiano con le stagioni.

Il biglietto cumulativo vale per Paestum e Velia ed è valido tre giorni: costa 15 euro da marzo a novembre e 10 euro da dicembre a febbraio, con ridotto a 2 euro dai 18 ai 25 anni. L’ingresso è gratuito per le persone con disabilità e i loro accompagnatori e per tutti la prima domenica del mese, senza prenotazione. Controlla sempre il sito ufficiale dei Parchi archeologici di Paestum e Velia prima di partire.

Consigli

Porta scarpe comode e acqua: la salita all’acropoli è lunga.

Abbina Velia a Paestum con lo stesso biglietto.

Per approfondire: le guide a Paestum, a Cosa vedere ad Agropoli e a come arrivare nel Cilento.