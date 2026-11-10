Paestum: i tre templi greci, il museo e la Tomba del Tuffatore, come visitare il parco

Paestum è uno dei siti archeologici greci meglio conservati d’Italia e si trova a pochi chilometri da Agropoli. Fondata intorno al 600 a.C. come Poseidonia, in onore di Poseidone, da coloni greci venuti da Sibari secondo Strabone, divenne colonia romana nel 273 a.C. con il nome di Paestum. Dal 1998 è Patrimonio UNESCO, nell’ambito del sito del Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, insieme a Velia e alla Certosa di Padula.

I tre templi greci

I tre templi risalgono al VI e V secolo a.C. e sono tra gli edifici classici meglio conservati al mondo. I nomi con cui li conosciamo derivano in parte da errori degli studiosi del passato.

Tempio di Hera, detto “Basilica”: costruito intorno al 550 a.C., ha 9 colonne sul fronte e 18 sui lati lunghi. Il nome “Basilica” nasce da un equivoco degli studiosi del Settecento.

costruito intorno al 550 a.C., ha 9 colonne sul fronte e 18 sui lati lunghi. Il nome “Basilica” nasce da un equivoco degli studiosi del Settecento. Tempio di Atena, detto “di Cerere”: del 510 a.C. circa, è il più piccolo dei tre. Anche il nome popolare nasce da un fraintendimento.

del 510 a.C. circa, è il più piccolo dei tre. Anche il nome popolare nasce da un fraintendimento. Tempio di Nettuno: del 460 a.C. circa, è il più grande e il meglio conservato. L’attribuzione a Nettuno è un errore: oggi si pensa a Hera, Zeus o Apollo.

La città greca e romana

L’area archeologica supera i 120 ettari ed è circondata da mura di origine greca, modificate in epoca lucana e romana, con le porte Sirena e Aurea. In epoca romana il foro prese il posto dell’agorà greca, con il Tempio della Pace, probabile Capitolium, e gli edifici pubblici. L’anfiteatro risale al 50 a.C. circa e circa un terzo è sepolto sotto la strada statale 18. Le case, le terme e le botteghe che si vedono oggi sono in gran parte di epoca imperiale, tra il I e il V secolo d.C.

Il museo e la Tomba del Tuffatore

Il Museo archeologico nazionale racconta la storia della città dalla preistoria all’età romana, in un edificio moderno progettato negli anni Cinquanta. Qui si conserva la Tomba del Tuffatore, scoperta nel 1968 e datata intorno al 480-470 a.C.: le sue pitture sono considerate uno dei rarissimi esempi di pittura greca figurativa arrivati fino a noi. Il museo ha riaperto il 3 ottobre 2023.

Come è stata riscoperta

A metà del Settecento Carlo di Borbone fece costruire la strada statale 18, che attraversa la città antica. Il sito tornò così a richiamare i viaggiatori del Grand Tour, e le incisioni di Piranesi ne diffusero la fama in Europa.

Orari e biglietti

Secondo il sito ufficiale dei Parchi archeologici di Paestum e Velia, il parco è aperto tutti i giorni dalle 8:30 alle 19:30, con la biglietteria aperta fino alle 18:30. Dopo il tramonto restano aperti solo i percorsi illuminati del Santuario Meridionale. La prenotazione è consigliata ma non obbligatoria.

Periodo Biglietto intero Ridotto (18-25 anni) Da marzo a novembre 15 euro 2 euro Da dicembre a febbraio 10 euro 2 euro

Il biglietto è valido tre giorni e comprende l’area archeologica di Paestum, il museo e l’area archeologica di Velia. Si compra al museo oppure alla biglietteria della Porta Principale, di fronte al Tempio di Nettuno, e a Velia all’ingresso del sito. L’indirizzo è via Magna Graecia, a Capaccio Paestum. Orari e prezzi possono cambiare: prima di partire controlla il sito ufficiale dei parchi.

Consigli per la visita

Paestum dista circa 10 km da Agropoli, circa 15 minuti d’auto.

Con il biglietto valido tre giorni puoi dividere la visita tra Paestum e Velia, che dista circa 40 km da Agropoli.

Scarpe comode e acqua: il parco è all’aperto e quasi senza ombra.

Per approfondire: le guide a Cosa vedere ad Agropoli, a Velia e a come arrivare nel Cilento.