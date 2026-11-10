San Martino, tra fede, vino nuovo e castagne: la festa che chiude l’autunno contadino nel Cilento

Domani, mercoledì 11 novembre, il calendario segna San Martino. Nel Cilento e in tutta la provincia di Salerno è una ricorrenza che sa di cantina e di focolare: si stappa il vino nuovo, si arrostiscono le castagne, e nelle case più legate alla tradizione si rinnova un appuntamento che per secoli ha scandito il passaggio dalla stagione dei raccolti a quella dell’inverno. Una festa che tiene insieme sacro e profano, devozione e convivialità, e che ancora oggi resiste ai ritmi della modernità.

Chi era San Martino di Tours

Dal mantello diviso alla cattedra di vescovo

Martino nacque nel IV secolo in Pannonia, l’attuale Ungheria. Figlio di un tribuno della legione romana, seguì da giovane la carriera militare. A lui è legato l’episodio più celebre della sua vita: in una giornata gelida, alle porte di Amiens, incontrò un mendicante seminudo e, con un colpo di spada, divise a metà il proprio mantello per coprirlo. La notte seguente, secondo la tradizione, gli apparve in sogno Cristo avvolto proprio in quel lembo di stoffa. Fu l’inizio della conversione.

Lasciato l’esercito, si dedicò alla vita monastica fino a quando il popolo lo volle vescovo. Divenne vescovo di Tours nel 371, nonostante qualcuno guardasse con sospetto alle sue origini modeste.

Perché si festeggia l’11 novembre

Martino morì l’8 novembre del 397, ma il funerale fu celebrato tre giorni dopo: ecco perché la sua festa cade l’11 novembre. Fu tra i primi santi non martiri proclamati dalla Chiesa, ed è venerato anche dalle Chiese ortodossa e copta. Oggi è considerato protettore di soldati, viaggiatori, mendicanti e albergatori, oltre che della fanteria dell’Esercito italiano.

L’estate di San Martino: tra leggenda e meteo

Dalla storia del mantello nasce anche l’espressione “estate di San Martino”. Si racconta che, appena il santo ebbe coperto il povero, il cielo si aprì e il sole tornò a scaldare come d’estate. Ancora oggi si chiamano così quei giorni miti e sereni che spesso compaiono attorno all’11 novembre, prima dell’arrivo vero del freddo. Secondo una credenza popolare, se l’11 novembre è soleggiato San Martino porta con sé ancora l’estate; se piove, porta l’inverno.

San Martino nel Cilento: il vino nuovo e il mondo contadino

“Ogni mosto diventa vino”

Nella civiltà contadina cilentana, San Martino era una data spartiacque. La vendemmia era ormai alle spalle, il mosto aveva finito di fermentare e nelle cantine si spillavano le botti per il primo assaggio. Il proverbio più noto lo dice chiaramente: “A San Martino ogni mosto diventa vino”.

Era il momento in cui le famiglie, i vicini e i compari si ritrovavano attorno a un bicchiere per giudicare l’annata, con quel misto di orgoglio e scaramanzia che accompagnava ogni prodotto della terra. Un rito che in tanti paesi dell’entroterra, dalle colline dell’Alento al Vallo di Diano, si ripete ancora oggi nelle cantine private, lontano dai riflettori. Esiste anche una frazione di Laureana Cilento che porta il nome di San Martino.

San Martino e i contratti agrari

Per secoli l’11 novembre ha avuto anche un valore economico. Era la data in cui scadevano e si rinnovavano i contratti agricoli: mezzadri e coloni che non venivano confermati dovevano lasciare il fondo e trasferirsi altrove con famiglia e masserizie. Da qui deriva il modo di dire “fare San Martino”, ancora oggi sinonimo di trasloco.

Le castagne, regine della tavola

Accanto al vino, le castagne. Nel Salernitano non mancano le eccellenze: il Marrone di Roccadaspide IGP è uno dei simboli dell’autunno cilentano, e i castagneti dei monti Alburni, del Cervati e dei Picentini hanno sfamato per generazioni intere comunità. Caldarroste sul fuoco, castagne lesse con l’alloro, castagne secche conservate per l’inverno: a San Martino non mancavano mai.

La festa dei “cornuti”: il lato goliardico

C’è poi un aspetto meno solenne della ricorrenza, molto sentito nel Mezzogiorno. Lo stesso giorno ricorre la cosiddetta festa dei cornuti, o festa dei becchi. Le origini sono incerte: c’è chi le collega alle antiche fiere di bestiame cornuto che si tenevano in questo periodo, chi alle feste pagane di fine autunno, segnate da banchetti e libertà di costumi. Nei paesi del Cilento l’11 novembre è da sempre occasione di battute, sfottò e scherzi tra amici, quasi sempre davanti a un bicchiere di vino nuovo.

Gli appuntamenti in provincia di Salerno

Nel Salernitano la tradizione si rinnova anche con sagre ed eventi. A Capitignano, frazione di Giffoni Sei Casali, torna la tredicesima edizione di “San Martino Castagne e Vino”, in programma dal 13 al 15 novembre 2026: per tre giorni il centro storico diventa il cuore della festa, con castagne, vino e specialità locali tra vicoli e antiche case. Gli organizzatori consigliano di verificare orari e programma sui canali del Comune o dell’organizzazione prima di partire.

Accanto agli eventi pubblici, resta forte la dimensione religiosa: nelle parrocchie dedicate al santo si celebrano messe solenni, mentre in molti paesi la festa si consuma nella sobrietà delle famiglie e delle cantine.

Curiosità su San Martino

Il nome più diffuso d’Europa: San Martino è tra i santi a cui sono dedicati più chiese e toponimi in Italia e in Europa.

San Martino è tra i santi a cui sono dedicati più chiese e toponimi in Italia e in Europa. Le lanterne: in Germania e nei Paesi Bassi i bambini sfilano con le lanterne accese, ricordando le luci che accompagnarono il corpo del santo.

in Germania e nei Paesi Bassi i bambini sfilano con le lanterne accese, ricordando le luci che accompagnarono il corpo del santo. Il dolce a cavallo: in Veneto si prepara un biscotto di pasta frolla a forma di San Martino a cavallo, decorato con glassa e confetti.

in Veneto si prepara un biscotto di pasta frolla a forma di San Martino a cavallo, decorato con glassa e confetti. La Guardia Svizzera: San Martino è patrono anche delle Guardie Svizzere pontificie.

San Martino è patrono anche delle Guardie Svizzere pontificie. Carducci e il San Martino: la poesia “San Martino” di Giosuè Carducci, con la nebbia che sale ai colli e l’odore dei vini nelle cantine, è tra le più studiate nelle scuole italiane.

I proverbi di San Martino

La saggezza popolare ha dedicato a questa giornata numerosi detti, molti dei quali vivono ancora nella memoria degli anziani:

“A San Martino ogni mosto diventa vino.”

“San Martino, castagne e vino.”

“L’estate di San Martino dura tre giorni e un pochinino.”

“Per San Martino si spilla la botte del vino.”

“Se piove a San Martino, l’inverno è vicino.”

Una festa che resiste

Tra vino nuovo, castagne e leggende, San Martino resta una delle ricorrenze più radicate nella cultura del Cilento e della provincia di Salerno. Non una festa di piazza come i grandi patroni estivi, ma qualcosa di più intimo: il momento in cui le comunità contadine tiravano le somme di un anno di lavoro e si preparavano all’inverno. Un’eredità che vale la pena custodire, magari davanti a un fuoco acceso e a un bicchiere di vino del territorio.