Dalla notte di Halloween a San Martino: il Salernitano entra nel mese della memoria, delle castagne e del vino nuovo

Passata la notte di Halloween, con le zucche intagliate e i travestimenti, la provincia di Salerno si prepara a un passaggio d’autunno carico di significati. Domani, domenica 1 novembre, cade la solennità di Ognissanti. Lunedì 2 sarà la Commemorazione dei defunti. Poi, a metà mese, arriverà San Martino. Dalla Costiera Amalfitana al Vallo di Diano, dal Cilento interno al Golfo di Policastro, è un periodo in cui fede, memoria e cultura contadina si intrecciano da secoli.

Domenica 1 novembre – Ognissanti. Festa di precetto in tutta Italia. Cade di domenica, quindi nessun ponte, ma molte famiglie approfitteranno comunque della giornata per visitare i cimiteri, che si riempiono di fiori, in particolare crisantemi.

Festa di precetto in tutta Italia. Cade di domenica, quindi nessun ponte, ma molte famiglie approfitteranno comunque della giornata per visitare i cimiteri, che si riempiono di fiori, in particolare crisantemi. Lunedì 2 novembre – Commemorazione dei defunti. Giorno non festivo. Messe nei cimiteri e nelle chiese parrocchiali di quasi tutti i comuni.

Giorno non festivo. Messe nei cimiteri e nelle chiese parrocchiali di quasi tutti i comuni. Mercoledì 4 novembre – Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze Armate. Cerimonie davanti ai monumenti ai caduti, spesso con la partecipazione delle scuole.

Cerimonie davanti ai monumenti ai caduti, spesso con la partecipazione delle scuole. Mercoledì 11 novembre – San Martino. La data simbolo della cultura contadina: si stappa il vino nuovo e si accompagna con le castagne.

La data simbolo della cultura contadina: si stappa il vino nuovo e si accompagna con le castagne. Sabato 21 novembre – Presentazione della Beata Vergine Maria. Ricorrenza molto sentita in diverse comunità locali.

Ricorrenza molto sentita in diverse comunità locali. Mercoledì 25 novembre – Santa Caterina d’Alessandria.

Lunedì 30 novembre – Sant’Andrea apostolo. Patrono di Amalfi, la cui festa richiama ogni anno fedeli e visitatori nella città della Costiera, insieme alla ricorrenza di fine giugno.

Una tradizione che sa di terra e di casa

Novembre, nel Salernitano, è il mese della raccolta delle castagne, dei funghi e delle olive, e dell’assaggio del vino nuovo. È il tempo in cui, nelle cantine di famiglia, si apre la botte e si brinda tra amici e vicini. Nei borghi dell’entroterra cilentano, del Vallo di Diano e dei Monti Picentini il calendario agricolo scandisce ancora le giornate. Così le tavole si riempiono di zuppe di legumi, castagne arrostite o bollite, pane casereccio, salumi e formaggi locali.

Le sagre autunnali dedicate a castagne, funghi, olio nuovo e prodotti tipici animano ogni anno molti comuni della provincia. Il consiglio per chi vuole partecipare è di consultare i calendari delle singole amministrazioni e delle pro loco, perché date e programmi cambiano da un anno all’altro.

Curiosità: il giorno dei morti e le sue usanze

La cultura popolare meridionale ha sempre guardato alla notte tra l’1 e il 2 novembre con un rapporto molto particolare con i defunti. Un’usanza diffusa in Campania, e raccontata in varie comunità anche del Cilento, voleva che i bambini ricevessero doni e dolcetti “dai morti”, come una carezza lasciata dai cari scomparsi. Alcune tradizioni prevedevano inoltre di lasciare la tavola apparecchiata o un po’ di cibo in casa per i defunti che, secondo la credenza, sarebbero tornati a far visita ai familiari.

Da qui anche l’abitudine di preparare dolci tipici di questo periodo, tra cui il celebre “morto” o “ossa di morto”, biscotto duro a base di mandorle e zucchero, in diverse varianti da paese a paese. In alcuni centri dell’entroterra sopravvive anche la tradizione delle zucche scavate e illuminate, molto prima che la moda di Halloween arrivasse dall’estero. Non è dunque un’importazione recente: la zucca con la candela ha radici contadine anche da noi.

L’estate di San Martino

La leggenda racconta che il soldato Martino, futuro vescovo di Tours, tagliò in due il proprio mantello per donarne metà a un povero infreddolito. Subito dopo, secondo il racconto, le nubi si diradarono e tornò un tepore improvviso. Da qui nasce la cosiddetta “estate di San Martino”, quel breve periodo di bel tempo che spesso arriva a metà novembre, quando l’autunno concede ancora qualche giornata mite.

Proverbi e detti popolari

La saggezza contadina ha lasciato frasi che ancora oggi si ripetono:

«A San Martino ogni mosto diventa vino.»

«L’estate di San Martino dura tre giorni e un pochino.»

«Santa Caterina, o neve o brina.»

«Novembre, castagne e vino: ogni cosa ha il suo cammino.» (detto popolare in varie versioni)

Sono modi di dire che fotografano la vita dei campi di un tempo, quando il clima, i santi e i lavori nei campi scandivano ogni giornata.

Cosa aspettarsi dal meteo

Dopo i primi veri cali di temperatura, novembre porta tradizionalmente piogge più frequenti, prime nevicate sulle cime appenniniche e giornate più brevi, anche per effetto del ritorno all’ora solare del 25 ottobre. Per allerte e previsioni conviene affidarsi ai bollettini ufficiali della Protezione civile regionale.

Tra comunità che si ritrovano nei cimiteri, famiglie che si riuniscono a tavola, borghi che celebrano i propri patroni e cantine che riaprono per il vino nuovo, i giorni a cavallo tra ottobre e novembre raccontano un territorio che non ha smarrito le sue radici. In un tempo di consumi veloci e di feste importate, la provincia di Salerno conserva un patrimonio di gesti semplici, di sapori e di memoria collettiva.