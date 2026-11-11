Abusivismo a Capaccio Paestum: sequestrata area di 1000 mq a Santa Venere

Operazione anti-abusivismo edilizio a Capaccio Paestum, dove gli operatori della Polizia Municipale, diretti dal Comandante Maggiore Antonio Rinaldi, hanno messo a segno un importante intervento di tutela del territorio in località Santa Venere. I controlli, inseriti in un piano strutturato per contrastare l’illegalità urbanistica e salvaguardare il patrimonio ambientale e storico della zona, hanno portato al sequestro penale di un’intera area in cui erano in corso diversi interventi edili in totale assenza dei titoli abilitativi prescritti dalla legge.

Le violazioni urbanistiche riscontrate in località Santa Venere

Nel corso dei rilievi tecnici eseguiti sul posto, gli agenti della Polizia Municipale hanno accertato la presenza di lavori meccanici di spianamento e livellamento su un fondo agricolo di circa 1000 metri quadrati, sul quale era già pronto un ingente cumulo di materiale inerte destinato allo spandimento. L’ispezione ha inoltre portato alla luce la trasformazione di una preesistente tettoia in ferro aperta su quattro lati — un’opera già colpita in passato da una sentenza giudiziaria di demolizione. La struttura era stata chiusa con muratura perimetrale fino a creare un edificio di circa 110 metri quadrati, suddiviso in tre unità abitative di 35 metri quadrati ciascuna, una delle quali in fase di completamento e le restanti due allo stato grezzo.

Gli accertamenti hanno documentato anche l’esecuzione di finiture edili (intonaci, pavimentazioni, impianto elettrico e serramenti) su un vecchio deposito in muratura, a cui si aggiungevano tettoie e baracche adibite a ricovero per animali. Infine, i vigili hanno scoperto la realizzazione non autorizzata di una platea in calcestruzzo armato di circa 55 metri quadrati, sopra la quale era stata posizionata una casetta prefabbricata di 30 metri quadrati, completa di impianti idrici, elettrici e sistema di riscaldamento.

Il doppio vincolo archeologico e paesaggistico sul sito

L’insieme dei lavori realizzati assume un profilo di elevata gravità in virtù delle particolari tutele che gravano sul terreno interessato. La zona di Santa Venere è infatti sottoposta a un rigoroso regime di protezione:

Vincolo archeologico: stabilito ai sensi della Legge 1° giugno 1957, n. 220, questo vincolo subordina ogni modifica del suolo al parere preventivo e vincolante degli enti preposti, al fine di non alterare l’inestimabile sottofondo storico del territorio.

Vincolo ambientale e paesaggistico: volto a preservare l’equilibrio ecologico e le caratteristiche visive e naturali del paesaggio cilentano.

Tutti gli interventi eseguiti violavano apertamente le norme stabilite dal Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico dell’Edilizia), configurando un’alterazione sostanziale di un fondo protetto.

Sequestro e avvio delle procedure di demolizione

Di fronte ai riscontri di cantiere, la Polizia Municipale di Capaccio Paestum ha applicato il sequestro penale sull’intera superficie di 1000 metri quadrati e sui manufatti edificati al suo interno. Gli atti sono stati inviati all’Autorità Giudiziaria competente per le valutazioni di natura penale. Contestualmente, il Comando ha inoltrato una notifica formale all’Ufficio Tecnico del Comune di Capaccio Paestum per dare avvio immediato all’iter amministrativo diretto all’emissione dell’ordinanza di demolizione e al completo ripristino dello stato dei luoghi a spese dei responsabili.