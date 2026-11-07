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Elezioni ad Agropoli, AVS apre al centro-sinistra ma detta le condizioni: “Prima il programma”

Alleanza Verdi Sinistra partecipa all'incontro con il PD ad Agropoli: nessun accordo a scatola chiusa, priorità a territorio, ambiente e politiche sociali.

Di:
Ernesto Rocco
Elezioni ad Agropoli, AVS apre al centro-sinistra ma detta le condizioni: "Prima il programma"
2 min di lettura

L’avvio delle manovre politiche ad Agropoli in vista delle prossime scadenze elettorali registra la presa di posizione ufficiale di Alleanza Verdi Sinistra. A seguito di un primo incontro interlocutorio promosso dal Partito Democratico con diverse forze del campo largo, la rappresentanza locale di AVS ha tracciato il proprio perimetro politico, subordinando qualsiasi eventuale alleanza alla condivisione preventiva di un programma strategico di governo per la città.

Il no alle sommatorie di sigle e il metodo programmatico

Dal tavolo di confronto è emersa con chiarezza la linea guida della comunità politica di AVS, contraria a coalizioni concepite come puri accordi elettorali di facciata. L’obiettivo dichiarato è la costruzione di un’autentica coalizione di centro-sinistra che segua il modello negoziale e metodologico in atto a livello nazionale, mettendo al centro del dibattito la visione strategica per il futuro di Agropoli.

Costruire un’alleanza di governo richiede, secondo i promotori dell’iniziativa politica, l’individuazione condivisa delle scelte decisive e l’elaborazione di linee programmatiche capaci di guidare l’azione amministrativa presente e futura dell’ente locale.

I temi prioritari e le condizioni per l’alleanza

Per concretizzare una reale partecipazione alla governance cittadina, AVS ha indicato una serie di punti programmatici ritenuti centrali e non suscettibili di compromessi al ribasso. Tra le priorità individuate figurano la tutela del territorio, la salvaguardia dell’ambiente, la gestione dei beni comuni, il rafforzamento della sanità territoriale e il potenziamento delle politiche sociali, giovanili e abitative, oltre al rispetto della trasparenza nell’azione amministrativa.

A chiarire l’orientamento del movimento sono stati i rappresentanti locali F. Liccione e A. Scuderi, che attraverso una nota congiunta hanno sintetizzato l’esito del vertice: “Non vi è alcuna disponibilità a prendere parte ad aggregazioni elettorali come semplici sommatorie di sigle. Per la nostra comunità politica, invece, è indispensabile costruire un’autentica coalizione di centro-sinistra, che parta da una discussione sul programma, così come si sta facendo a livello nazionale”.

I rappresentanti di AVS hanno infine ribadito che il dialogo proseguirà esclusivamente se basato sui contenuti: “Costruire una coalizione significa condividere fin dall’inizio le scelte strategiche, la visione di città, i programmi e le grandi questioni programmatiche che riguardano il governo presente e futuro di Agropoli”.

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