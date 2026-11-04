Verso le elezioni nella Val Calore: Scorza e Iuliano pronti all’ipotesi del terzo mandato

Giunti alla fine del secondo mandato consecutivo alla guida dei rispettivi Comuni, Giuseppe Scorza, sindaco di Castel San Lorenzo, e Gabriele Iuliano, primo cittadino di Roccadaspide, aprono ufficialmente alla possibilità di correre per un terzo mandato. Dopo dieci anni di amministrazione continuativa, la normativa sui Comuni sotto i 15.000 abitanti offre loro l’opportunità di ripresentarsi alle urne. Entrambi i primi cittadini – intervenuti a Palazzo di città – tracciano un bilancio dell’esperienza svolta, rimettendo la decisione finale alle proprie compagini politiche ma confermando la piena disponibilità a proseguire il lavoro amministrativo intrapreso sul territorio della Val Calore.

Giuseppe Scorza: “Disponibile a continuare per dare continuità al progetto”

Alla guida di Castel San Lorenzo da due consiliature, Giuseppe Scorza si dice pronto a proseguire l’azione amministrativa, sottolineando l’importanza del lavoro di squadra svolto in questi anni e l’avvio di progettualità a lungo termine.

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Nel tracciare il quadro sul futuro della sua compagine di governo, Scorza ha dichiarato:

“Do la mia disponibilità al mio gruppo di continuare a svolgere il ruolo se questo dovesse essere necessario. Sono chiaramente anche disponibile ad ogni ruolo a cui dovrei essere chiamato, quindi non mi sottraggo da nessun tipo di responsabilità, sia che debba essere io a proseguire questa esperienza, sia che debba essere chiamato ad altra dimensione. Il gruppo ha l’intenzione di riproporsi e sta ragionando sui temi per proseguire questa azione che viene da lontano e che sta portando avanti con tanto lavoro e con tanto sacrificio”.

Gabriele Iuliano: “Ventisei anni di impegno civico, non mi sottraggo alle responsabilità”

Più articolata la riflessione di Gabriele Iuliano, che ricopre il ruolo di sindaco di Roccadaspide dopo oltre un ventennio di presenza attiva nelle istituzioni locali. Con 26 anni di attività politica alle spalle, Iuliano sottolinea il valore del servizio alla comunità, condotto in uno spirito di totale collegialità con la sua squadra di governo.

Iuliano ha così espresso la sua posizione:

“Sono ormai al 26º anno di impegno in politica attivo. È un periodo molto lungo che ha significato sacrificio, lavoro e anche rinunciare a tante cose della propria vita. Il bilancio è comunque positivo, nel senso che sono felice e contento di aver dato questo impegno civico per tanto tempo. C’è la possibilità di un terzo mandato ed è ovviamente una responsabilità a cui non intenderei mai sottrarmi, pur nella gravosità e con l’età che avanza”.

Il primo cittadino di Roccadaspide ha poi ribadito il legame con la propria maggioranza:

“C’è questo senso di responsabilità che per me ha sempre significato collegialità nelle scelte e nelle decisioni. Io mi sono sempre messo a disposizione, non sono uno che ha fatto carriera politica, sono un prestato alla politica e ho dato questo contributo. Intenderei continuare a darlo nella misura in cui il mio gruppo, che negli anni è stato sempre capace di essere compatto e unito, voglia rimettere la fiducia sulla mia persona”.

Gli scenari politici per la governance della Val Calore

La disponibilità espressa da Scorza e Iuliano segna l’avvio della fase di pianificazione elettorale per le due amministrazioni comunali della provincia di Salerno. Negli ultimi anni, la continuità amministrativa è stata un elemento centrale per la gestione dei servizi essenziali, lo sviluppo delle infrastrutture interne e l’accesso ai fondi europei e del PNRR per l’area interna della Val Calore.

Nelle prossime settimane, i gruppi di maggioranza di Roccadaspide e Castel San Lorenzo definiranno i programmi elettorali ed ufficializzeranno le candidature, verificando la tenuta delle coalizioni a sostegno dei sindaci uscenti.