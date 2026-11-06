Cicerale, Nicola Rizzo si ricandida alle elezioni amministrative 2027

Dopo l’esclusione dalla competizione elettorale del 2022, Nicola Rizzo si prepara a tornare ufficialmente in campo in vista delle prossime elezioni amministrative nel Comune di Cicerale, previste per il 2027.

L’annuncio via social e la gratitudine alla comunità

Già consigliere comunale, eletto nel 2019, Rizzo ha affidato a un video pubblicato sui propri canali social un messaggio personale per ripercorrere la vicenda amministrativa che lo aveva tenuto fuori dalle urne nel 2022. Nel filmato, l’ex amministratore ha raccontato il percorso umano e politico vissuto negli ultimi anni, esprimendo gratitudine verso i cittadini rimasti al suo fianco e sottolineando il forte legame con il territorio del Cilento.

Prospettive per le amministrative del 2027

L’intervento sui social rappresenta un primo segnale chiaro per la politica locale in vista dell’appuntamento elettorale del 2027, segnando il rientro di Rizzo nella competizione amministrativa di Cicerale dopo cinque anni di assenza dalle schede elettorali.