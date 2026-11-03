Battipaglia, Provenza (FI): «Sicurezza: il commissario ci dà ragione»

La sicurezza urbana torna ad occupare una posizione centrale nel dibattito politico a Battipaglia. Giuseppe Provenza, esponente di Forza Italia e possibile candidato alla carica di sindaco alle prossime elezioni amministrative, è intervenuto sui propri canali social per riaccendere i riflettori sul tema del controllo del territorio, rilanciando le recenti dichiarazioni rese dal commissario prefettizio Castrese De Rosa.

L’affondo sulle precedenti scelte amministrative e la convergenza con De Rosa

«SICUREZZA finalmente!», si legge nell’apertura del post pubblicato da Provenza, il quale ha ricordato le posizioni sostenute nel corso dei suoi mandati all’interno del Consiglio comunale. L’esponente azzurro ha rivendicato l’impegno profuso negli anni, evidenziando come le proposte avanzate dalla minoranza per il rafforzamento dei presidi di vigilanza siano state, a suo avviso, «puntualmente bocciate dall’amministrazione uscente».

A dare un nuovo assetto al confronto politico sono state le parole espresse da De Rosa in un recente intervento video. Secondo la lettura fornita da Provenza, le valutazioni del commissario prefettizio confermano la necessità di procedere all’ampliamento dell’organico del Corpo di Polizia Municipale e di garantire un presidio capillare sul territorio comunale.

La richiesta di incremento della Polizia Municipale verso le prossime amministrative

«Finalmente il commissario Castrese De Rosa mi dà ragione, ci dà ragione: servono più vigili e più presenza sul territorio», prosegue il messaggio social dell’esponente di Forza Italia. Provenza ha invitato la cittadinanza ad ascoltare il passaggio dell’intervista del commissario, definendolo un’indicazione programmatica cruciale per affrontare le criticità della città. «Finalmente si indica la strada per dare alla comunità risposte concrete sulla sicurezza. Grazie, Commissario!», ha concluso.

L’uscita pubblica si inserisce nella fase di preparazione al prossimo appuntamento elettorale per il rinnovo del Consiglio comunale di Battipaglia, confermando come il potenziamento dell’organico della Polizia locale e la gestione della sicurezza urbana rappresenteranno snodi prioritari nel confronto tra i vari schieramenti politici.