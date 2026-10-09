Attualità

Salerno, commercianti e Carabinieri a confronto: nuovo piano per la sicurezza urbana

Il Colonnello Andrea Corinaldesi incontra l'Associazione Commercianti Uniti Salerno per rafforzare la sicurezza e il presidio del territorio

Di:
Ernesto Rocco
Salerno, commercianti e Carabinieri a confronto: nuovo piano per la sicurezza urbana

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Salerno ha ospitato un vertice istituzionale cruciale per il futuro della sicurezza cittadina, vedendo a confronto i rappresentanti dell’Associazione Commercianti Uniti Salerno e il nuovo Comandante Provinciale dell’Arma, il Colonnello Andrea Corinaldesi. L’iniziativa, nata per rivolgere un benvenuto ufficiale al nuovo vertice dell’Arma, ha subito trasformato l’occasione di cortesia in un tavolo operativo incentrato sulle criticità del tessuto economico locale, sulla prevenzione dei reati e sul potenziamento del presidio territoriale a tutela delle attività commerciali.

Un dialogo focalizzato sulla sicurezza del tessuto economico

Durante la riunione, caratterizzata da un clima di piena collaborazione, la delegazione guidata dal Presidente Sabatino Senatore e dal Segretario Amedeo Li Bovi ha sottoposto all’attenzione dell’Arma le principali esigenze e preoccupazioni della categoria. Il Colonnello Corinaldesi ha raccolto le istanze presentate dagli esercenti, evidenziando la centralità del commercio nella vivibilità urbana e la necessità di mantenere standard elevati di prevenzione e controllo nelle zone a maggiore densità commerciale della città.

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Canale diretto con la caserma di via Duomo

L’incontro ha posto le basi per una cooperazione strutturata tra il mondo produttivo e le forze dell’ordine. Il Comandante Provinciale ha infatti annunciato un imminente secondo vertice per presentare ufficialmente all’associazione gli ufficiali operativi presso la caserma di via Duomo. Questa misura consentirà ai commercianti di disporre di un referente immediato sul campo, snellendo le comunicazioni e rendendo più tempestive le segnalazioni sul territorio.

«Ringraziamo il Colonnello Corinaldesi per la disponibilità e l’attenzione mostrata nei confronti della nostra categoria», ha dichiarato il Presidente Sabatino Senatore a margine della visita. «La presenza costante e il dialogo aperto con le forze dell’ordine sono indispensabili per garantire serenità a chi lavora e vive la città ogni giorno».

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