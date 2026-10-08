Salerno, apre l’autorimessa Irno Center: posti auto e sosta residenti

Sessanta nuovi posti auto a disposizione della cittadinanza, una gestione completamente automatizzata e un sistema di accesso riservato ai residenti nelle ore notturne. È entrata ufficialmente in funzione l’autorimessa Irno Center in via Irno, inaugurata alla presenza del sindaco Vincenzo De Luca. La struttura, disposta su due livelli, è stata al centro di un importante intervento di riqualificazione, adeguamento e ammodernamento degli impianti ed è affidata a Salerno Mobilità nell’ambito del contratto di servizi con il Comune.

Modalità di sosta e tariffe per residenti e cittadini

Il modello operativo prevede una sosta a rotazione aperta a tutti nella fascia diurna, dalle 8 alle 20, al costo di un euro ogni due ore. Nelle ore notturne, invece, l’area di sosta diventa ad accesso esclusivo per i residenti abbonati, con una tariffa mensile di ottanta euro e rinnovo mensile, per un servizio dalla durata prevista di tre anni. L’accesso alla struttura avviene tramite una tessera codificata che aziona l’apertura automatizzata delle barriere, delle serrande e dei passaggi pedonali.

Sicurezza avanzata e controllo da remoto

Sul piano della sicurezza, l’infrastruttura è monitorata costantemente da remoto ventiquattro ore su ventiquattro dalla Centrale Operativa di Salerno Mobilità. Sono ventiquattro le telecamere installate all’interno dell’area, mentre l’impianto antincendio e i varchi di accesso sono stati completamente rifunzionalizzati per garantire standard elevati agli utenti.

Obiettivi di mobilità urbana e lotta ai parcheggiatori abusivi

L’intervento mira a decongestionare via Irno, una delle arterie cittadine più congestionate dal traffico veicolare, creando nuovi spazi di sosta e alleggerendo la pressione nelle zone circostanti. Il progetto rientra in una più ampia strategia dell’amministrazione comunale per incrementare la disponibilità di parcheggi in città. Durante l’inaugurazione, il sindaco De Luca ha annunciato l’attivazione di circa cinquecento nuovi posti auto complessivi entro la fine dell’anno e ha ribadito la ferma intenzione di proseguire l’azione di contrasto al fenomeno dei parcheggiatori abusivi.