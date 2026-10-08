Attualità

Salerno, maltempo e infiltrazioni: chiusa la scuola “Tasso”

Salerno, infiltrazioni d'acqua per il maltempo: chiusa per un giorno la scuola secondaria di primo grado "T. Tasso" in via Iannicelli. I dettagli

Di:
Ernesto Rocco
IC Tasso Salerno

Le forti raffiche di pioggia che si sono abbattute sul territorio hanno provocato disagi e criticità, portando a un provvedimento urgente di chiusura per la scuola secondaria di primo grado “Torquato Tasso”, situata in Via M. Iannicelli a Salerno. La decisione è stata formalizzata tramite un’apposita ordinanza sindacale.

L’ordinanza e i motivi della chiusura

Il provvedimento si è reso necessario a seguito delle verifiche tecniche scaturite da una nota dell’Ufficio Manutenzione Edilizia Scolastica. All’interno dell’edificio scolastico sono attualmente in corso interventi di manutenzione straordinaria sulla copertura. Tuttavia, il maltempo delle ultime ore e le piogge intense hanno causato infiltrazioni d’acqua all’ultimo piano, rendendo gli ambienti del plesso impraticabili.

Leggi anche:

Porto di Salerno, via libera del Tar ai fondi per i lavoratori
Il Blasco diventa professore, De Luca: «un maestro di libertà»
Maxi frode IVA da 450 milioni: blitz della Guardia di Finanza anche nel salernitano

Per tutelare l’incolumità e la sicurezza degli studenti, del corpo docente e di tutto il personale scolastico, l’amministrazione ha disposto in via precauzionale la sospensione delle attività didattiche per l’intera giornata di venerdì 9 ottobre 2026.

Gli interventi e la ripresa

I settori comunali competenti, tra cui la Pubblica Istruzione e la Manutenzione del Patrimonio Pubblico, sono stati incaricati di monitorare la situazione e coordinare gli interventi necessari per ripristinare la piena agibilità della struttura nel più breve tempo possibile. La misura urgente mira a garantire la messa in sicurezza dell’immobile prima del ritorno in classe degli studenti.

Segui InfoCilento su Google Aggiungilo tra le tue fonti preferite

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.