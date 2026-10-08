Salerno, maltempo e infiltrazioni: chiusa la scuola “Tasso”

Le forti raffiche di pioggia che si sono abbattute sul territorio hanno provocato disagi e criticità, portando a un provvedimento urgente di chiusura per la scuola secondaria di primo grado “Torquato Tasso”, situata in Via M. Iannicelli a Salerno. La decisione è stata formalizzata tramite un’apposita ordinanza sindacale.

L’ordinanza e i motivi della chiusura

Il provvedimento si è reso necessario a seguito delle verifiche tecniche scaturite da una nota dell’Ufficio Manutenzione Edilizia Scolastica. All’interno dell’edificio scolastico sono attualmente in corso interventi di manutenzione straordinaria sulla copertura. Tuttavia, il maltempo delle ultime ore e le piogge intense hanno causato infiltrazioni d’acqua all’ultimo piano, rendendo gli ambienti del plesso impraticabili.

Per tutelare l’incolumità e la sicurezza degli studenti, del corpo docente e di tutto il personale scolastico, l’amministrazione ha disposto in via precauzionale la sospensione delle attività didattiche per l’intera giornata di venerdì 9 ottobre 2026.

Gli interventi e la ripresa

I settori comunali competenti, tra cui la Pubblica Istruzione e la Manutenzione del Patrimonio Pubblico, sono stati incaricati di monitorare la situazione e coordinare gli interventi necessari per ripristinare la piena agibilità della struttura nel più breve tempo possibile. La misura urgente mira a garantire la messa in sicurezza dell’immobile prima del ritorno in classe degli studenti.