Il Blasco diventa professore, De Luca: «un maestro di libertà»

Da “Vita spericolata” alla toga, dal palco al campus universitario. Vasco Rossi è stato insignito del dottorato di ricerca honoris causa in Politica e Comunicazione dall’Università degli Studi di Salerno. Una cerimonia solenne ma informale che ha portato il rock all’interno delle aule accademiche, trasformando l’evento in un incontro distante dai canoni della lezione tradizionale: ad accogliere l’artista ci sono stati applausi, cori degli studenti, battute e riflessioni dirette sul rapporto tra musica, comunicazione e società.

Il riconoscimento premia un percorso artistico che, in oltre quarant’anni di carriera, ha attraversato generazioni e mutamenti sociali, trasformando la canzone d’autore in un linguaggio capace di strutturare identità, relazioni e senso di appartenenza.

Il valore della libertà nel discorso di Vasco Rossi

Tra i passaggi centrali del suo intervento, Vasco Rossi si è soffermato sul concetto di libertà, definendola non come semplice licenza di fare ciò che si vuole, ma come un valore inscindibile dal rispetto dell’altro.

Un passaggio ripreso in seguito anche dal sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca. A margine di un appuntamento istituzionale in città, incalzato dai giornalisti su una possibile presenza dell’artista come super ospite al concerto di Capodanno, il primo cittadino ha risposto con ironia, per poi sottolineare il valore simbolico del conferimento. Secondo De Luca, la presenza di Vasco ha rappresentato un momento significativo per l’ateneo e per le generazioni cresciute con la sua musica, capaci di ritrovare nei suoi testi parole di aggregazione e conforto.

Un riconoscimento accademico tra musica e comunicazione

Con il conferimento del 7 ottobre 2026, l’Università di Salerno ha offerto a Vasco Rossi l’occasione di portare il proprio percorso artistico in cattedra. La lectio magistralis ha evidenziato come il linguaggio musicale, quando intercetta il vissuto collettivo, possa assumere una valenza socio-comunicativa rilevante.

Il conferimento del dottorato ha così sottolineato il valore di una narrazione artistica in grado di trasformare la musica in accoglienza, i ritornelli in elementi identitari e le canzoni in legami sociali duraturi.