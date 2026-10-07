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Unisa, Dottorato Honoris Causa a Vasco Rossi: l’Ateneo premia la star del rock

Vasco Rossi premiato all'Università di Salerno con il Dottorato Honoris Causa in Politica e Comunicazione. La cerimonia e la lectio magistralis al Campus di Fisciano

Di:
Raffaella Giaccio
Unisa, Dottorato Honoris Causa a Vasco Rossi: l’Ateneo premia la star del rock

L’Università degli Studi di Salerno ha conferito il Dottorato di Ricerca Honoris Causa in Politica e Comunicazione a Vasco Rossi durante una cerimonia ufficiale tenutasi nell’Aula Magna del Campus di Fisciano. Il riconoscimento accademico celebra oltre quattro decenni di carriera del cantautore emiliano, evidenziando la sua abilità nel plasmare il linguaggio della musica pop-rock italiana e nel creare un canale di connessione profondo con intere generazioni.

L’accoglienza al Campus di Fisciano e il valore del riconoscimento

L’ingresso del rocker nell’Aula Magna dell’Ateneo salernitano è stato accolto da un’intensa ovazione da parte di studenti, docenti e fan giunti per l’occasione. L’Ateneo ha scelto di premiare il percorso artistico di Vasco Rossi evidenziando come la sua produzione musicale rappresenti un vero e proprio caso di studio per la comprensione dei modelli di comunicazione contemporanea. Il suo repertorio ha saputo evolversi mantenendo inalterata la capacità di interpretare le trasformazioni sociali e culturali del Paese.

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La lectio magistralis: la scrittura come forma di comunicazione

Il momento centrale della giornata è stato caratterizzato dalla lectio magistralis tenuta dall’artista. Vasco Rossi ha analizzato il tema della comunicazione focalizzandosi sull’impatto narrativo e sociale della canzone d’autore.

Nel corso del suo intervento, il cantautore ha dichiarato: “Ho scritto canzoni. Punto. E ho scoperto che queste possono diventare persino una tesi di laurea”.

Il titolo accademico in Politica e Comunicazione certifica l’efficacia di un modello comunicativo capace di instaurare una relazione stabile e duratura con il pubblico, trasformando il testo musicale in un veicolo di messaggi condivisi.

Il ruolo dell’Università e le parole del Magnifico Rettore

L’iniziativa ha richiamato l’attenzione sull’apertura dell’istituzione accademica verso contesti culturali e linguaggi espressivi nati al di fuori degli ambiti didattici tradizionali.

A margine dell’evento, il Magnifico Rettore dell’Università di Salerno, Virgilio D’Antonio, ha commentato ai microfoni di InfoCilento: “Il conferimento del Dottorato Honoris Causa a Vasco Rossi riconosce il valore di un percorso capace non soltanto di interpretare il proprio tempo, ma anche di contribuire a definirne linguaggi, immaginari e forme di relazione. La continuità e la profondità del rapporto costruito con i diversi pubblici rappresentano un’esperienza di grande interesse anche per la ricerca nel campo della comunicazione”.

Il Rettore ha inoltre aggiunto: “Abbiamo dimostrato con questa cerimonia che l’Università si apre ai grandi eventi, oltre ad aprirsi a saperi alti che si formano al di fuori delle aule accademiche”.

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