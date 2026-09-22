UniSA tra grandi eventi e nuove strutture: presentato il piano del Rettore D’Antonio per campus e territorio

L’Università degli Studi di Salerno rilancia la propria visione strategica per i prossimi mesi con un fittissimo programma di appuntamenti culturali, scientifici e di aggregazione, affiancato da un imponente piano di sviluppo logistico e urbanistico. Nel corso della conferenza stampa “UniSA guarda al Futuro”, tenutasi nella Sala Stampa “Biagio Agnes”, il Rettore Virgilio D’Antonio ha tracciato la rotta dell’Ateneo, evidenziando il ruolo centrale della comunità accademica sia nell’organizzazione dei grandi appuntamenti sia nel consolidamento dei legami con la Campania.

L’incontro si è aperto con un bilancio ampiamente positivo dei Giochi Europei Universitari: “una sfida superata grazie al lavoro di tutta la comunità”, ha rimarcato il Rettore. I dati della sentiment analysis svolta fino al 1° settembre 2026 confermano l’efficacia dell’evento, con gli studenti-atleti che hanno raccontato la manifestazione sui canali ufficiali in 18 lingue diverse.

Il calendario degli eventi: dalla Laurea ad honorem a Vasco Rossi al primo Graduation Day

Il ricco calendario di iniziative di UniSA si distingue per una forte varietà formativa e culturale. Tra gli appuntamenti più attesi figura la Cerimonia di conferimento del Dottorato Honoris Causa a Vasco Rossi, in programma il 7 ottobre nell’Aula Magna dell’Ateneo, per la quale l’università sta già predisponendo un dettagliato piano di sicurezza e accoglienza.

Ecco le principali tappe dell’Agenda Eventi:

24 settembre : Concerto pianistico “MusicaUnisa” al Teatro di Ateneo con il Conservatorio “G. Martucci” di Salerno, preceduto dall’Aperitivo solidale.

: Concerto pianistico “MusicaUnisa” al Teatro di Ateneo con il Conservatorio “G. Martucci” di Salerno, preceduto dall’Aperitivo solidale. 25 settembre : Passeggiata archeologica allo scavo UNISA nel Tempio di Athena per le Giornate Europee del Patrimonio, in sinergia con il Parco Archeologico di Paestum e Velia.

: Passeggiata archeologica allo scavo UNISA nel Tempio di Athena per le Giornate Europee del Patrimonio, in sinergia con il Parco Archeologico di Paestum e Velia. 29 settembre : Presentazione delle scoperte archeologiche a Caselle in Pittari.

: Presentazione delle scoperte archeologiche a Caselle in Pittari. 30 settembre – 1° ottobre : Evento in collaborazione con il Linea D’Ombra Festival (tra The Space Salerno e il campus di Fisciano) con la presenza del regista Nicolas Winding Refn per il film Her Private Hell.

: Evento in collaborazione con il Linea D’Ombra Festival (tra The Space Salerno e il campus di Fisciano) con la presenza del regista per il film Her Private Hell. 5 ottobre : Tappa del Giro d’Italia per la Pace nei campus di Fisciano e Baronissi.

: Tappa del Giro d’Italia per la Pace nei campus di Fisciano e Baronissi. 20 ottobre : Ritorna l’appuntamento annuale con Job In Campus .

: Ritorna l’appuntamento annuale con . 29 ottobre: Celebrazioni per l’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi.

A chiudere questo ciclo di appuntamenti sarà il primo Graduation Day di Ateneo, una manifestazione collettiva ideata per festeggiare insieme tutti i neo-laureati dell’Università di Salerno.

“Campus in movimento”: nuove residenze e riqualificazione urbana

La seconda parte dell’incontro si è focalizzata sul piano “Campus in movimento”, dedicato alla proiezione territoriale e all’ampliamento delle infrastrutture dell’Ateneo. Nel campus di Fisciano sono in fase di costruzione nuove residenze nella zona nord, a cui si aggiunge il progetto per Palazzo Barra a Lancusi, destinato a diventare una struttura residenziale moderna anche per i visiting professor.

In parallelo, UniSA sta conducendo diverse trattative istituzionali:

Comune di Salerno : Dialogo aperto per l’ex Tribunale cittadino (da adibire a didattica d’eccellenza) e per il Complesso “Ave Gratia Plena” (destinato ad alloggi).

: Dialogo aperto per l’ex Tribunale cittadino (da adibire a didattica d’eccellenza) e per il Complesso “Ave Gratia Plena” (destinato ad alloggi). Provincia di Salerno : Accordo per il recupero del Complesso monastico di Sant’Anna al Porto.

: Accordo per il recupero del Complesso monastico di Sant’Anna al Porto. Comune di Avellino: Interlocuzioni per la rifunzionalizzazione di due nuovi spazi urbani a uso universitario.

Rivoluzione mobilità: carpooling, bikesharing e lo shuttle per la stazione

Per facilitare gli spostamenti di studenti e personale, l’Ateneo ha presentato un piano integrato per la mobilità sostenibile. A partire da novembre saranno attivati la nuova Piattaforma di Carpooling e un servizio sperimentale di Bikesharinginterconnesso con il trasporto pubblico locale verso i comuni di Baronissi, Fisciano, Mercato San Severino e Montoro.

Inoltre, verrà potenziata la Navetta Intercampus Linea 47 tra Fisciano e Baronissi e riattivato il servizio UNISANight per i collegamenti serali e nel fine settimana. Per quanto riguarda le connessioni con Salerno, si sta valutando la fattibilità tecnico-economica di un collegamento «shuttle-express» tra la Stazione FS di Salerno e i campus, integrato con i servizi ferroviari della linea Salerno-Mercato San Severino.