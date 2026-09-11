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Vasco Rossi: Dottorato di Ricerca Honoris Causa all’Università di Salerno, ecco quando

Il Rettore Virgilio D’Antonio: «Un percorso unico per lo studio dei linguaggi contemporanei». Appuntamento il 7 ottobre in Aula Magna

Di: Roberta Foccillo
Unisa: Dottorato di Ricerca Honoris Causa in Politica e Comunicazione a Vasco Rossi

L’Università degli Studi di Salerno comunica ufficialmente il Conferimento a Vasco Rossi del Dottorato di Ricerca Honoris Causa in Politica e Comunicazione, riconoscendo nel suo percorso artistico, culturale e pubblico un’esperienza di particolare rilievo per lo studio dei linguaggi e dei processi della comunicazione contemporanea.

Oltre quarant’anni di carriera tra musica, società e linguaggio

In oltre quarant’anni di carriera, Vasco Rossi ha saputo interpretare trasformazioni sociali, sensibilità e inquietudini di generazioni diverse, costruendo un linguaggio immediatamente riconoscibile e una relazione con il pubblico che ha superato i confini della musica per diventare fenomeno culturale, identitario e comunicativo.

Le parole del Rettore Virgilio D’Antonio

«Il conferimento del Dottorato Honoris Causa a Vasco Rossi – dichiara il Rettore dell’Università degli Studi di Salerno, Virgilio D’Antonio – riconosce il valore di un percorso capace non soltanto di interpretare il proprio tempo, ma anche di contribuire a definirne linguaggi, immaginari e forme di relazione.

La continuità e la profondità del rapporto costruito con i diversi pubblici rappresentano un’esperienza di grande interesse anche per la ricerca nel campo della comunicazione».

Data e luogo della cerimonia

La Cerimonia ufficiale di conferimento del Dottorato H.C. si terrà mercoledì 7 ottobre 2026, alle ore 15.30, presso l’Aula Magna “Vincenzo Buonocore” dell’Università di Salerno, al Campus di Fisciano, e accoglierà la Lectio magistralis di Vasco Rossi per la comunità universitaria.

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