Salerno allo stadio Arechi arriva Vasco Rossi ed è boom di biglietti venduti

Vasco Rossi da record. Boom di biglietti venduti e nuove date aggiunte al tour che si preannuncia un successo senza precedenti.

Vasco Rossi, un mito per intere generazioni, il successo non accenna ad arrestarsi, basti pensare che al tour 2023 si sono aggiunte due nuove date per la Città di Bologna, 11 e 12 giugno, e in solo 4 ore, venduti 260mila biglietti.

Appuntamento allo Stadio Arechi a Salerno il 28 e 29 giugno 2023

Anche la Campania e in particolare Salerno, è in fermento per la tappa del Blasco. 14 anni dopo, la Città di Salerno, infatti, riabbraccia Vasco Rossi. Il 28 e 29 giugno 2023, farà tappa il «Vasco Live 2023».

La brillante carriera del Blasco

Considerato uno dei maggiori esponenti della musica rock in Italia, ha iniziato la sua carriera nel lontano 1977, pubblicando 34 album e scrivendo più di 191 canzoni, oltre ad aver prodotto numerosi testi e musiche per altri interpreti.

Ha venduto quasi 40 milioni di dischi e tra i tantissimi riconoscimenti che ha avuto durante la sua lunga carriera, Vasco detiene il record mondiale di spettatori paganti in un concerto solista, 225.173 al Modena Park nel 2017.

Gli viene riconosciuto il merito di essere stato protagonista di una vera rivoluzione musicale: i suoi brani riportano tematiche sociologiche ed esistenzialiste, conditi con uno stile espressivo singolare, che ha influenzato anche il linguaggio parlato.

Il suo lavoro gli ha fruttato numerosi riconoscimenti, tra cui il Premio Nazionale de «Il Paroliere» per la canzone Ogni volta nel 1982, la Targa Tenco per il miglior album 1998 con Canzoni per me, il Premio Lunezia in qualità di Poeta del Rock per la canzone Quanti anni hai nel 1999, il Nastro d’argento alla migliore canzone originale per Un senso e la laurea honoris causa in Scienze della comunicazione alla IULM di Milano nel 2005, il Premio Fernanda Pivano nel 2006, il Nettuno d’oro e il Premio Tenco per la carriera nel 2020.