Controlli a Salerno, cittadino indiano segnalato in Schengen espulso dall’Italia

Espulsione per un cittadino di nazionalità indiana irregolare sul territorio italiano, intercettato e allontanato in seguito ai controlli condotti dalla Polizia di Stato a Salerno. L’operazione è stata portata a termine il 7 ottobre 2026 dagli agenti dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Salerno, nell’ambito dei servizi ordinari di monitoraggio e contrasto all’immigrazione clandestina disposti sul territorio provinciale.

Segnalazione nel sistema Schengen e provvedimento di rimpatrio

Nel corso delle verifiche sulla posizione amministrativa dello straniero, le forze dell’ordine hanno accertato la presenza di un elemento ostativo di rilievo europeo. L’uomo risultava infatti registrato dalla Germania all’interno del Sistema d’Informazione Schengen (SIS) come soggetto non ammissibile nell’area dei Paesi aderenti al trattato, con a carico una misura specifica finalizzata al rimpatrio nel Paese d’origine.

Sulla base dei riscontri emersi dalle banche dati e in conformità con la normativa vigente, il Prefetto di Salerno ha emesso il decreto formale di espulsione dal territorio nazionale.

Esecuzione dell’allontanamento e controlli sul territorio

Ricevuto il provvedimento prefettizio, il Questore di Salerno ne ha disposto l’immediata esecuzione. L’operazione si è conclusa con l’accompagnamento diretto del cittadino straniero presso la frontiera per il successivo allontanamento dall’Italia.

Dalla Questura di Salerno viene confermata la centralità delle attività di verifica sulla regolarità dei soggiorni, con un’azione di monitoraggio costante volta a garantire il rispetto delle disposizioni nazionali ed europee in materia di gestione dei flussi migratori e sicurezza urbana.