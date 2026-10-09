Salerno, nasconde la droga nei serramenti ai domiciliari: arrestato 26enne

Un controllo della Polizia di Stato a Salerno ha portato all’arresto di un ragazzo di 26 anni, già ristretto alla misura dei domiciliari, sorpreso con diverse dosi di sostanze stupefacenti pronte per lo spaccio.

L’operazione è stata condotta nel pomeriggio dello scorso 7 ottobre dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Salerno insieme alla Sezione “Falchi”, con il supporto di un’unità cinofila e di un equipaggio dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico (UPGSP).

Il tentativo di sbarazzarsi della droga durante il controllo

Nel corso delle verifiche presso l’abitazione del giovane, già sottoposto a misura cautelare, l’indagato ha cercato di eludere la perquisizione lanciando un involucro dalla finestra della propria camera da letto. I poliziotti, posizionati per cinturare l’edificio, sono riusciti a recuperare immediatamente il pacchetto, all’interno del quale è stata rinvenuta cocaina.

Il fiuto del cane antidroga e i nascondigli nell’abitazione

La successiva perquisizione all’interno dell’immobile, eseguita con il prezioso ausilio delle unità cinofile, ha permesso di scovare ulteriore sostanza stupefacente nascosta in punti strategici della casa. Gli agenti hanno individuato:

Altra cocaina occultata in un’intercapedine ricavata nel montante dell’infisso della finestra, per un totale complessivo di circa 10 grammi (pari a circa 50 dosi medie);

occultata in un’intercapedine ricavata nel montante dell’infisso della finestra, per un totale complessivo di (pari a circa 50 dosi medie); Hashish nascosto all’interno del tubo di areazione dell’abitazione;

nascosto all’interno del tubo di areazione dell’abitazione; Un bilancino elettronico di precisione, utilizzato per il confezionamento delle dosi.

Il 26enne è stato quindi tratto in arresto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.