Attualità

Nasce l’Associazione Commercianti Salerno: reti e sviluppo per il territorio

Presentata a Salerno la nuova Associazione Commercianti: obiettivi, strategie e governance per sostenere l'economia e le attività di vicinato

Di: Ernesto Rocco
Mostra-concorso Angeli a Salerno: bando per artisti e premi fino a 1500 euro

Nasce ufficialmente nel capoluogo campano una nuova realtà associativa pensata per sostenere il tessuto economico e produttivo locale, puntando sulla condivisione di strategie e sulla valorizzazione delle attività commerciali di vicinato. La presentazione pubblica è fissata per martedì 22 settembre alle ore 10:30 presso la Sala del Gonfalone del Comune di Salerno.

L’iniziativa prende il via sotto lo slogan “Uniti per il futuro del commercio” e si propone di offrire un supporto concreto agli operatori del settore, favorendo il dialogo con le istituzioni e promuovendo uno sviluppo sostenibile del territorio.

Gli obiettivi e la governance della nuova associazione

La nascita del nuovo punto di riferimento per il commercio salernitano risponde all’esigenza di creare una rete solida tra gli operatori economici, migliorando la competitività delle botteghe e dei negozi di vicinato. La governance vede alla presidenza Sabatino Senatore, affiancato dalla vicepresidente Paola Ragone e dal segretario Amedeo.

Durante l’incontro con la stampa, il direttivo illustrerà nel dettaglio le linee programmatiche e le azioni concrete previste per i prossimi mesi. Particolare attenzione sarà dedicata all’ascolto delle istanze della categoria e alla creazione di sinergie strategiche tra il comparto commerciale, la promozione turistica e la crescita complessiva della città.

Il sostegno delle istituzioni locali

Alla conferenza di presentazione prenderanno parte anche i rappresentanti dell’amministrazione comunale, a testimonianza del forte legame tra il settore privato e le istituzioni cittadine. La presenza del Comune evidenzia la volontà condivisa di dare nuovo impulso all’economia urbana, affrontando insieme le sfide legate alla riqualificazione urbana e al rilancio dei consumi locali.

L’associazione punta a diventare un interlocutore autorevole per tutelare gli interessi dei commercianti e accompagnarli nei percorsi di innovazione e crescita digitale e sostenibile.

Segui InfoCilento su Google Aggiungilo tra le tue fonti preferite
Condividi questo articolo

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.