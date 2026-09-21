Nasce l’Associazione Commercianti Salerno: reti e sviluppo per il territorio

Nasce ufficialmente nel capoluogo campano una nuova realtà associativa pensata per sostenere il tessuto economico e produttivo locale, puntando sulla condivisione di strategie e sulla valorizzazione delle attività commerciali di vicinato. La presentazione pubblica è fissata per martedì 22 settembre alle ore 10:30 presso la Sala del Gonfalone del Comune di Salerno.

L’iniziativa prende il via sotto lo slogan “Uniti per il futuro del commercio” e si propone di offrire un supporto concreto agli operatori del settore, favorendo il dialogo con le istituzioni e promuovendo uno sviluppo sostenibile del territorio.

Gli obiettivi e la governance della nuova associazione

La nascita del nuovo punto di riferimento per il commercio salernitano risponde all’esigenza di creare una rete solida tra gli operatori economici, migliorando la competitività delle botteghe e dei negozi di vicinato. La governance vede alla presidenza Sabatino Senatore, affiancato dalla vicepresidente Paola Ragone e dal segretario Amedeo.

Durante l’incontro con la stampa, il direttivo illustrerà nel dettaglio le linee programmatiche e le azioni concrete previste per i prossimi mesi. Particolare attenzione sarà dedicata all’ascolto delle istanze della categoria e alla creazione di sinergie strategiche tra il comparto commerciale, la promozione turistica e la crescita complessiva della città.

Il sostegno delle istituzioni locali

Alla conferenza di presentazione prenderanno parte anche i rappresentanti dell’amministrazione comunale, a testimonianza del forte legame tra il settore privato e le istituzioni cittadine. La presenza del Comune evidenzia la volontà condivisa di dare nuovo impulso all’economia urbana, affrontando insieme le sfide legate alla riqualificazione urbana e al rilancio dei consumi locali.

L’associazione punta a diventare un interlocutore autorevole per tutelare gli interessi dei commercianti e accompagnarli nei percorsi di innovazione e crescita digitale e sostenibile.